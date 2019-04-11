انت الان تتابع موضوع الفرق بين حساسية الحليب وحساسية اللاكتوز والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية الحليب أو حساسية اللاكتوز، وتعد حساسية الحليب عبارة عن رد فعل للبروتينات التي توجد بالحليب الحيواني، وفي الغالب يكون السبب الرئيسي له هو بروتين الكازين الذي يوجد بحليب البقر، وفي معظم الأحيان يخلط الأشخاص بين كل من حساسية الحليب وحساسية اللاكتوز أيضًا وذلك يرجع لتشابه الأعراض المصاحبة لكل منهما مع بعضهم البعض.

حساسية اللاكتوز

وتحدث حساسية اللاكتوز حينما يفقد الشخص مقدرته على أن يقوم بهضم اللاكتوز الذي يوجد بالحليب نتيجة نقص إنزيم اللاكتيز، ومن الجدير ذكره أن حليب البقر يعتبر هو العامل الأساسي للحساسية عند الأطفال، ويتم اكتشاف حساسية الحليب عقب الولادة بعدة أشهر، وتعتبر الرضاعة الطبيعية من أنسب الطرق من أجل التخلص من هذه الحساسية، ولكن نظرًا لأن هناك بعض الأمهات التي تقوم بشرب الحليب البقري وبالتالي تقوم بنقل بروتين الكازين للطفل عن طريق الرضاعة ويترتب على ذلك ظهور رد فعل ليس طبيعي للأطفال، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على أوجه الإختلاف بين كل من حساسية الحليب وحساسية اللاكتوز.

الفرق بين حساسية الحليب وحساسية اللاكتوز

من الجدير ذكره أنه على الرغم من الأعراض المصاحبة لحساسية الحليب وحساسية اللاكتوز تكون متشابهة ولكن نلاحظ وجود إختلاف واضح بين كل منهما تتمثل هذه الإختلافات في مايلي:

1- من الملاحظ أن حساسية الحليب يكون بسبب وجود مشكة ببروتين الحليب، وفي هذه الحالة يقوم جسم الإنسان بالتعرف على وجود جسم غريب به، وبالتالي يقوم الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة وسرعان ما يهاجم البروتين ويترتب على ذلك ظهور الأعراض المصاحبة لحساسية الحليب، بينما في حالة حساسية اللاكتوز فهذا يشير لوجود نقص بإنزيم اللاكتيز بالأمعاء وعدم القدرة على تحمله ويلعب هذا الإنزيم دور هام في هضم سكر اللاكتوز بالجسم.

2- في حالة حساسية الحليب فالأعراض المصاحبة لها لا تظهر حينما يرضع الطفل رضاعة طبيعية، ولكن حينما تقوم الأم برضاعته صناعيًا أو من خلال حليب بقري فسرعان ما تبدأ أعراض هذه الحساسية بالظهور على الفور عقب مرور دقائق بسيطة من الرضاعة، حيث يصاحبها بكاء الطفل الرضيع بصورة مستمرة ونزول دم مع البراز، بالإضافة لإحمرار الوجه وظهور طفح جلدي والشعور بضيق شديد بالتنفس، في حين نلاحظ أن الأعراض المصاحبة لحساسية اللاكتوز تقتصر فقط على الجهاز الهضمي وتتمثل هذه الأعراض في الشعور بالإنتفاخ المستمر والإسهال الشديد.

3- من أهم طرق علاج حساسية الحليب هى أن يتم رضاعة الطفل رضاعة طبيعية لمدة ستة أشهر، ولكن في حالة حساسية اللاكتوز يتم تقليل كمية الحليب المتناولة بالإضافة للقيام بإستعمال أنواع أخرى للحليب كحليب الجوز وكذلك حليب الأرز بالإضافة لحليب الجوز الهندي أو حليب الصويا.

أعراض حساسية اللاكتوز

هناك مجموعة من الأعراض المصاحبة لحساسية اللاكتوز والتي تتمثل أهم هذه الأعراض في مايلي:

1- الإنتفاخ والمغص المستمر، مع كثرة الغازات.

2- الشعور بالغثيان والقيء وألم شديد في منطقة البطن.

3- الإصابة بالإمساك.

أعراض حساسية الحليب

يصاحب هذه الحساسية بعض الأعراض والتي تتمثل في مايلي:

1- ظهور طفح جلدي شديد على الجسم.

2- آلام في البطن.

3- الإصابة بالإسهال.

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4- سيلان الأنف.

5- الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.

6- القيء والغثيان.

7- ورم بالجلد وكذلك بالفم.

8- إنخفاض بضغط الدم.

9- صعوبة شديدة عند القيام بالتنفس.

10- السكتة القلبية في بعض الحالات.

طرق علاج حساسية اللاكتوز

من الجدير ذكره أنه على الرغم من أنه لايوجد علاج مخصص لحساسية اللاكتوز، أو طريقة معينة من أجل رفع كميات إنزيم اللاكتيز بالجسم ولكن هناك بعض الطرق التي تساعد على التخلص من الأعراض المصاحبة لحساسية اللاكتوز والتي تتمثل أهمها في هذه النصائح التالية:

1- ضرورة أن يتم تقليل تناول منتجات الألبان، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز، مع ضرورة الإستعانة بمكملات اللاكتيز، ومن أهم الأطعمة التي يجب أن يتم تقليلها هى الحليب بجميع أنواعه وكذلك القشطة والأجبان المختلفة.

2- اللجوء لتناول بدائل الحليب والتي تتمثل في حليب الصويا وكذلك حليب اللوز وحليب جوز الهند.

طريقة علاج حساسية الحليب

يتم علاج حساسية الحليب من خلال هذه النصائح التالية:

1- الإبتعاد عن تناول الحليب وكذلك الأطعمة التي تحتوي عليه والتي تؤدي للتعرض لحساسية الحليب، مع ضرورة تجنب تناول بروتينات الحليب الموجودة بمعظم الأطعمة والتي تشمل منتجات الألبان، والتونة والسجق واللحوم.

2- في معظم الأوقات ينصح الأشخاص المصابة بحساسية الحليب أن تقوم بعمل حاقن الأدرينالين.

3- ينبغي على جميع الأشخاص التي تعاني من حساسية الحليب أن تستشير الطبيب قبل تجنب الأطعمة الغنية بالحليب ومنتجات الألبان.