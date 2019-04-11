انت الان تتابع موضوع اسباب خروج خيوط مع البراز والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني بعض الناس من خروج مخاط مع البراز وهو في الأصل عبارة عن مادة هلامية من اللون الأبيض، ومن الممكن ملاحظة أن خروج البراز مع الهلام باللون الأبيض يكون مصاحب للعديد من المشاكل الصحية والتي من بينها اضطرابات المعدة وغيرها، والتي تنتج عنها عدة مشاكل والتي من بينها الإمساك أو الإسهال أو التقرحات التي تصيب القولون وغيرها من المشاكل الصحية التي من الممكن أن تصيب الجهاز الهضمي.

أسباب خروج المخاط مع البراز

من الممكن أن يخرج المخاط مع البراز نتيجة العديد من العوامل المختلفة والتي من بينها مشاكل المعدة وبعض عوامل أخرى تؤثر على الجسم ومن ثم التأثير على البراز وخروج تلك المادة البيضاء معها، ومن بين أشهر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المخاط مع البراز ما يلي.

1- التعرض إلى التهابات شديدة في الشرج.

2- التعرض إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل مباشر والتي من بينها التهابات الجهاز الهضمي.

3- المعاناة من التهابات تقرحية والتي تصيب القولون.

4- ومن الممكن أن تكون تلك المشكلة ناتجة عن تناول بعض المكملات الغذائية المختلفة.

5- التعرض إلى ديدان المعدة وبعض الديدان التي تصيبها.

6- الأمراض الخبيثة التي تصيب الجهاز الهضمي من بين أكثر الأسباب شيوعا في خروج المخاط مع البراز.

7- حساسية الجسم ضد اللاكتوز أو وجود بعض مشاكل في امتصاص الطعام داخل الجهاز الهضمي.

8- التعرض الى التهابات في الأمعاء.

9- تقرحات في منطقة الشرج.

10- الشرخ الشرجي هو الآخر من بين أكثر الأعراض شيوعا في التعرض إلى تلك المشكلة.

11- التعرض إلى عدوى طفيلية في الجهاز الهضمي.

12- ومن الممكن أن يؤدي مرض كرون إلى التعرض إلى خروج المخاط مع البراز.

أعراض ظهور المخاط في البراز

يظهر على المريض الذي يعاني من خروج المخاط من البراز العديد من الأعراض والتي من بينها ما يلي

1- يلاحظ المريض أن لون البراز يتغير من اللون البني بجميع الدرجات الخاصة به كما أن رائحة البراز هي الأخرى تتغير.

2- انتفاخات في البطن مع التعرض إلى ألم شديد في منطقة البطن.

3- القيئ والغثيان أيضا من بين الأعراض التي من الممكن التعرض لها.

علاج مشكلة المخاط في البراز بالاعشاب

من الممكن معالجة تلك المشكلة الصحية باستخدام الأعشاب في المنزل دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطبيب المعالج، ومن بين أبرز الأعشاب التي من خلالها يتخلص المريض من المخاط في البراز ما يلي

1- من الممكن تناول ملعقة طعام صغيرة الحجم من بذور الكتان مع كوب من الماء وذلك بعد تناول الوجبات الرئيسية بشكل مباشر حيث تعد بذور الكتان من الأِشياء الطبيعية التي تزيد من قدرة الجهاز الهضمي على العمل.

2- ومن الممكن تناول نصف ملعقة من طحين الشمر مع كوب من الماء المغلي ثلاثة مرات في اليوم وهو من الوصفات الطبيعية التي يتم من خلالها التخلص من الجراثيم التي توجد في الأمعاء، كما تقلل من الاضطرابات التي يعاني منها الجهاز الهضمي.

3- ويعد الزنجبيل من الأشياء الطبيعية التي تستخدم في تقليل الانتفاخات ومشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام ومن الأفضل تناول كوب من الزنجبيل الدافئ يوميا.

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي للتخلص من إفرازات البراز

إذا أردت المحافظة على الصحة وحماية الجسم من خروج الإفرازات مع البراز من الأفضل أن يتم حماية الجهاز الهضمي السؤول الأول عن تلك المشكلة من الأعراض التي تحدث له أو الأمراض التي من الوارد التعرض لها وفقا للخطوات التالية.

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1- عدم تناول المشروبات الكحولية والتقليل من المشروبات الغازية.

2- إذا كنت تدخل فمن الأفضل أن تبتعد عن التدخين بشكل نهائي.

3- تناول المزيد من الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف.

4- تقليل الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة.

5- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم بمعدل 8 أكواب من الماء يوميا.

6- أن يتبع الشخص النظام الصحي البعيد عن الوجبات المصنعة والوجبات الغنية بالدهون التي تزيد من تلك المشكلة الصحية.

7- أتباع بعض التمارين الرياضية يوميا والتي من شأنها زيادة حركة الأمعاء.

8- أن يتم المداومة على تناول وجبة الإفطار يوميا قبل العاشرة صباحا.

9- أن يختم الشخص اليوم بكوب من اللبن الزبادي فله تأثير جيد على صحة الجهاز الهضمي.

10- على الشخص عدم تناول المزيد من الوجبات الدسمة أو جبة كبيرة قبل النوم مباشرة لتأثيرها الضار على صحة الجهاز الهضمي.

11- التوتر النفسي من المسببات الرئيسية لمشاكل الجهاز الهضمي ومن الأفضل تقليل التوتر بشكل كبير من أجل تجنب نزول المخاط في البراز.