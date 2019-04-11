هل الخراج معدي

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الخراج هو مجموعة من القيح تتجمع عند نقطة واحدة في جزء معين من الجسم، تتسبب جميع الخراجات تقريبًا في حدوث التهاب وتورم في المنطقة المحيطة، وقد يتواجد على الجلد أو بمختلف المناطق والأعضاء الداخلية لجسم الإنسان ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مسببات الدخل وأنواعه وأماكن تواجده.

طريقة تكوين الخراج

الخراج هو رد فعل الجسم الطبيعي بسبب مقاومة الجهاز المناعي للعدوى التي تهاجم أنسجة معينة، يتم تمثيل مقاومة الجهاز المناعي للجسم بواسطة خلايا الدم البيضاء، سوف تتحرك هذه الخلايا عبر جدران الأوعية الدموية وتتجمع في الأنسجة التالفة، ليس فقط على الجلد يمكن أن تحدث الخراجات في أي مكان بالجسم.

ستنتج هذه العملية سائلًا نسميه عادة القيح أو الصديد، القيح الناتج من عملية المقاومة هذه يتكون من خلايا الدم البيضاء الحية والميتة، والأنسجة الميتة، والبكتيريا، أو أي مواد غريبة أخرى.

بعض البكتيريا لديها القدرة على تكوين سموم يمكن أن تتلف أنسجة الجسم وتعطل صحة الإنسان، لذلك هذه المجموعة من البكتيريا قادرة على إنتاج صديد أكثر من البكتيريا الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية.

أين يمكن تشكيل خراج ؟

معظمنا يشك فقط في أن الخراج المعروف أيضًا باسم الدمل لا يمكن أن يحدث إلا في منطقة الجلد في الواقع ، قد يتشكل القيح أيضًا من داخل الجسم. فيما يلي بعض المواقع التي يتم فيها تكوين الخراجات ، وهي:

على الجلد

في الواقع تتشكل معظم الخراجات تحت الجلد، والمثال الأكثر شيوعًا لهذا النوع من الخراج هو الدمامل ، وهي التهابات في الجذور أو بصيلات الشعر التي تتطور بعد ذلك إلى خراجات صغيرة في المنطقة. عادة ما تتضخم أعراض القيح المركّز على الجلد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسبب الخراجات أيضًا احمرار الجلد في المنطقة المصابة ، وتشعر بالألم والسخونة.

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في الجسم

يمكن أن تتشكل الخراجات أيضًا داخل جسم الشخص سواء في أعضاء الجسم أو بين الأعضاء لتحديد وجود خراجات في الجسم، يمكن إجراء الفحص عن طريق المسح الضوئي ، مثل الموجات فوق الصوتية (USG) ، والمسح الضوئي المقطعي، والتصوير بالرنين المغناطيسي، مثال على هذا النوع من الخراج هو خراج الكبد يمكن أن يظهر عندما يكون الكبد مصابًا بعدوى.

خراج الشرج

خراج الشرج هو تراكم القيح في المنطقة القريبة من فتحة الشرج. يحدث هذا النوع من الخراج عادة بسبب إصابة في غدة الشرج الصغيرة، الأسباب المحتملة وهي الالتهابات ووجود الأمراض المنقولة بطريقة جنسية. كما يمكن أن يكون سبب خراجات الشرج جرح مصاب في فتحة الشرج، الأعراض التي تنشأ بسبب هذا الخراج هي حدوث تورم مؤلم والقيح مثل الدمامل، عند لمسها ستشعر المنطقة المصابة بالحرارة وقد يكون لونها أحمر يمكن أن تحدث بعض الخراجات أيضًا في الأنسجة الشرجية الأعمق على الرغم من أنها نادرة.

خراج المخ

على الرغم من نادرة ، يمكن أن تحدث خراجات أيضا في الدماغ البشري، تتميز هذه الحالة بأعراض الصداع التي لا تطاق ولا يمكن علاجها باستخدام مسكنات الألم العادية، الأعراض الأخرى التي قد تظهر هي التغيرات في الحالات العقلية، وانخفاض الوعي ، والشلل، والنوبات، وارتفاع في درجة الحرارة. سبب خراج الدماغ هو البكتيريا أو الفطريات التي تدخل أنسجة المخ ، وعادة من خلال التهابات التي تحدث في الرأس تتواجد أعراض والتهابات أخرى مثل التهابات الجيوب الأنفية، خراجات الأسنان، أو الالتهاب الرئوي.

خراج الأسنان

يمكن أن تحدث الخراجات أيضًا في الأسنان التي تتميز بألم شديد حول الأسنان، يحدث الألم عادة بشكل مفاجئ وسيزداد سوءًا بعد بضع ساعات أو أيام، سوف تسبب خراجات الأسنان، وتصبح الأسنان أكثر حساسية ويكون رائحة النفس سيئة وتورم في الوجه واللثة، حتى يصعب المضغ، ينتج هذا الخراج عن بكتيريا تتجمع في الفم بسبب عدم تنظيف الأسنان والفم بشكل روتيني. كما يمكن أن يكون سبب استهلاك الكثير من السكر والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

الخراج البروتوني

يُعرف هذا الخراج أيضًا باسم خراج كوينسي وهو أحد مضاعفات التهاب اللوزتين أو التهاب اللوزتين، هذا الخراج بحد ذاته نادر الحدوث ويمكن أن يكون خطيرًا في حالة حدوثه.

هل الدمل مرض معدي

الدل أو الخراج غير معدي بالمرة لأنه يحدق في الطبقات العميقة من الجلد ، كما أن الخراج يتسبب نتيجة وصول البكتريا الضارة إلى أنسجة الجسم المختلفة وبالتالي تقوم بعمل بإضافتها وينتج القبح والصيد في الدمل نتيجة المعركة التي دارت بين كرات الدم البيضاء والبكتيريا والأنسجة التالفة مما أدى إلى تكوين الدمل.

ولكن هناك بعض الخراجات التي قد تنتقل مثل خراج المناطق التناسلية الجنسية قد تنتقل بين فرد وآخر أثناء التواصل الجنسي وهذا الأمر نادر لكنه ممكن أن يحدث، ولكن الالتهابات التي قد تكون مصاحبة الدمل قد تنتقل نتيجة انتقال البكتريا الضارة من مكان لآخر أو من شخص لآخر.