تناولُ الثوم لهذه المدة يُخفّض ضغط الدم ويحمي من "الجلطات"!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أفادتْ دراسة طبية بريطانية أن تناول الثوم لمدة 24 أسبوعًا يؤدي لخفض ضغط الدم بشكل كبير، ما يُقلّل من مخاطر حدوث نوبة قلبية.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها وزارة الصحة ونشرتها صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية إلى أنه من المفضل تناول ما بين 600 و1500 ملغم من الثوم يوميًا خلال تلك الفترة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الذي ينجم عادةً عن تناول أطعمة غير صحية.
وأثبتتْ الدراساتُ الطبية المختلفة أن تناول الثوم بشكل منتظم يفيد صحة القلب ويمنع الجلطات القلبية من خلال خفض معدلات الكولسترول وضغط الدم.
ولفتت الدراسة الى أن ارتفاع ضغط الدم بشكل متواصل يعتبر من الأسباب الرئيسية لحدوث الجلطة القلبية لانه يؤدي الى تضيُّق في الشرايين والأوردة، وبالتالي منع الدم من الوصول بكميات كافية إلى القلب.
وأضافت الدراسة: من المعروف أن تناول الطعام الصحي يمكن أن يمنع النوبات القلبية بشكل فعّال. وفي هذا المجال ثبت أن الثوم يعتبر علاجًا طبيعيًا قويًا لمشاكل القلب، إذْ إنه يحتوي على مُركّب يُدعى اليسين الذي أثبتت الدراسات أنه يفيد صحة الإنسان.
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