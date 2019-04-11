شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. النخاع العظمى لإنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النخاع العظمي هو النسيج الذي يشكل مركز العظام الكبيرة، بالإضافة إلى أنه المكان الذي يتم فيه إنتاج خلايا دم جديدة.

يحتوي النخاع العظمى وفقا لتقرير موقع " sciencedaily." على نوعين من نخاع العظام: النخاع الأحمر (المعروف أيضًا باسم نسيج النخاع الشوكي) والنخاع الأصفر.

تنشأ خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية ومعظم خلايا الدم البيضاء من النخاع الأحمر، وبعض خلايا الدم البيضاء تتطور في ابنخاع العظمى الأصفر.

يحتوي كلا النوعين من نخاع العظام على العديد من الأوعية الدموية والشعيرات الدموية يرجع لون النخاع الأصفر إلى ارتفاع عدد الخلايا الدهنية، وعند الولادة ، كل نخاع العظام أحمر، ومع تقدم العمر ، يتم تحويل المزيد والمزيد منه إلى النوع الأصفر.

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يوجد النخاع الأحمر بشكل أساسي في العظام المسطحة مثل عظم الفخذ وعظام الثدي والجمجمة والأضلاع والفقرات وشفرات الكتف و في الأطراف القريبة لعظم الفخذ والعظم الطويل، اما النخاع الأصفر يوجد في الجزء الداخلي المجوف للجزء الأوسط من العظام الطويلة.

في حالات فقدان الدم الحاد ، يمكن للجسم تحويل النخاع الأصفر إلى النخاع الأحمر لزيادة إنتاج خلايا الدم.

يمكن إزاحة البنية الطبيعية لنخاع العظام عن طريق الأورام الخبيثة أو الالتهابات مثل السل ، مما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج خلايا الدم والصفائح الدموية.