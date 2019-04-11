اختتام مؤتمر "بيديا دبي" الدولي لطب الأطفال وحديثي الولادة

اُختتمت بدبي، الخميس، أعمال المؤتمر الدولي الثامن لطب الأطفال وحديثي الولادة "بيديا دبي 2019".

شارك في الحدث الذي يعد من أكبر المؤتمرات الطبيّة التي تعنى بطب الأطفال وحديثي الولادة على مستوى العالم، نحو 400 من الأطباء المختصين من أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، مصر، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس المؤتمر، الدكتور شريف مسعد، إنَّ الاهتمام بصحة ورعاية الأطفال حديثي الولادة يشكل أهمية قصوى في الإمارات التي تحرص على تطوير الخدمات التعليميّة والصحيّة في مجال صحة الأطفال حديثي الولادة، وتقديم أحدث الأدلة العلميّة على الرعاية والعلاج وخلق منصة للتواصل بين الخبراء العالميين وبين الأطباء المختصين في هذا المجال.

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وأضاف أن مؤتمر "بيديا دبي" ناقش محاور عدة أبرزها سبل الوقاية الفاعلة وإدارة الأمراض الشائعة لدى الأطفال والصحة النفسيّة وتأثرها بالإنترنت والأجهزة التكنولوجيّة الحديثة والتطبيقات السريرية العمليّة لأحدث ما توصل إليه الطب المبني على الأدلة والبراهين في مجال طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة في مجالات القصور الرئوي وعلاج الالتهابات الحرجة واليرقان الولادي والتغذية إلى جانب أحدث الأبحاث الصادرة حول التهابات الكلى والقناة البولية.

وأشار مسعد إلى المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تمَّ خلاله عرض أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الرعاية الصحية للأطفال وحديثي الولادة بمشاركة 15 شركة متخصصة في هذا المجال.