"فيتنس فيرست" تساعد المصابين بارتفاع ضغط الدم بمجموعة واسعة من الخدمات

الإمارات العربية المتحدة دبي:

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لاعتماد أسلوب حياة خاص متكامل من أجل الحفاظ على صحتهم يقوم على التغذية الصحية والابتعاد عن الإجهاد النفسي وممارسة الرياضة، تقدم "فيتنس فيرست" مجموعة واسعة من الخدمات التي يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، حيث يتوفر مدربون شخصيون مؤهلون، وأحزمة MYZONE لمراقبة القلب وشدة التمرين، كما يعمل في فيتنس فيرست اختصاصيو تغذية لتقديم المشورة حول الحميات الغذائية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى توفر دروس جماعية مثل اليوغا وتمارين التوزان، ودروس سباحة مع مدربين متخصصين.

إليكم بعض النصائح للراغبين بممارسة الرياضة:

- يتعيّن على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب قبل الانخراط في أي نشاط بدني، ويُنصح بإجراء الفحص المنتظم بشكل دائم.

- يجب أخذ الأدوية بانتظام للتأكد من أن مستويات ضغط الدم مستقرة.

- في حال كان الشخص مبتدئًا في ممارسة الرياضة، يُنصح بالبدء مع مدرّب شخصي.

- نصح بإجراء تمارين القلب والأوعية الدموية الخفيفة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة لمدة 15 – 30 دقيقة في اليوم بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا. إن التدريب يساعدك في حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن والحفاظ على صحة القلب.

- تساعد تمارين التأمل والمرونة مثل اليوغا والتمدد على الاسترخاء وتحسين مرونة العضلات والتخفيف من الإجهاد.

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- يُنصح بتدريبات الوزن في حال كان وزن الشخص خفيفًا بما فيه الكفاية لتكرار التمرين ما بين 12 – 15 مرة لـ 2 – 3 مجموعة، 3 مرات أسبوعيًا على الأقل لكامل الجسم مع مراعاة التنفس الصحيح خلال التمرين.

- لا ينبغي البدء بتمارين القسم العلوي من الجسم مثل تمارين الكتف أو القرفصاء مع الأثقال وتمارين (HIIT)، إذا تؤدي هذه التمارين لرفع ضغط الدم.

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