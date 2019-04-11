علماء أميركيون يكتشفون طريقة فعالة لتحسين الذاكرة لدي كبار السن

واشنطن - لايف ستايل
أكد علماء في مجال طب الأعصاب من جامعة بوسطن الأمريكية أنهم اكتشفوا طريقة جديدة لتحسين الذاكرة عند كبار السن.
وأوضحوا أنهم وخلال تجاربهم الأخيرة لاكتشاف طرق فعالة لتحسين عمل الدماغ والذاكرة، أخضعوا عددا من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و76 سنة لجلسات علاج كهربائية، استخدموا فيها خوذة خاصة طوروها لتصدر موجات "ثيتا" الكهربائية.
ولاحظوا أن خلايا القشرة الدماغية للمتطوعين بدأت تعمل بشكل أكثر فاعلية بعد أول جلسة علاج بهذه الخوذة، رغم أن الجلسة لم تمتد لأكثر من 25 دقيقة، وأكد الذين خضعوا لهذه الجلسات أنهم بدأوا يتذكرون بعض الأحداث المنسية، التي تتعلق بمرحلة شبابهم وطفولتهم.
وللتأكد من فاعلية هذه الطريقة في العلاج مع فئة الشباب، أخضعوا نحو 50 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 24 سنة لهذه الجلسات، ولاحظوا أن الجلسات حسنت من أداء أدمغتهم، وجعلتها أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع البيانات.
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