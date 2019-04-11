شكرا لقرائتكم خبر عن 16.5 مليار دولار ينفقها الأمريكيون على الجراحات التجميلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 16.5 مليار دولار على الجراحة التجميلية ومواد الحشو "البوتوكس والفيلر" في عام 2018 - بزيادة أربعة في المئة عن العام الماضي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان البوتوكس أكبر المختطفين للأموال: فقد أنفق الأمريكيون 2.95 مليار دولار على الحقن التي تشل عضلات الوجه لتهدئة التجاعيد.

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عمليات التجميل

وكانت عمليات تكبير الثدي ، التي تكلفت ما بين 3000 إلى 8000 دولار ، هي الأكثر ربحًا من الإجراءات الجراحية ، حيث بلغت 1.9 مليار دولار لجراحي التجميل. وكانت عمليات تجميل الأنف وحشوات حمض الهيالورونيك من أكبر الإجراءات ، حيث أنفق العملاء حوالي 1.5 مليار دولار على كل عام الماضي.

ويرجع ارتفاع الإنفاق إلى ارتفاع معدلات الطلب - وهو اتجاه لا يتوقع المحللون أن يتلاشى في أي وقت قريب. وارتفعت تكلفة شفط الدهون بنسبة 4.2% ، وفقا للتقرير الجديد الصادر عن الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل.

يفيد العديد من الجراحين عن ظهور صغار السن لحقن البوتوكس أو الفيلر قبل أن تتطور التجاعيد في محاولة لمنعهم. وأضاف الباحثون أن أنستجرام والفوتوشوب والمشاهير الذين لا يعترفون بأنهم خضعوا للجراحة التجميلية هما السبب فى انتشار عمليات التجميل.