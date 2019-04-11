شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انخفاض الكولسترول "بشدة" يضاعف خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ فترة طويلة وصف الأطباء والباحثون أن انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون في الدم بأنها طرق لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكشفت دراسة جديدة أن وجود نسبة منخفضة للغاية من الكولسترول "الضار"، يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية النزفية لدى النساء.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن النساء اللاتى لديهن مستويات منخفضة من الكولسترول كانت أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مرتين، مما يؤدي إلى حدوث نزيف في المخ مقارنة بتلك النساء ذات المستويات المتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللائي لديهن أدنى مستويات من الدهون الثلاثية، وهي الدهون الموجودة في الدم، كن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية مقارنة مع النساء اللائي لديهن أعلى مستويات.

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وقال الباحثون من مستشفى بريجهام في بوسطن ، ماساتشوستس ، إن النتائج هي دليل على أن النساء اللائي لديهن مستويات منخفضة جدًا من الكولسترول أو الدهون الثلاثية يحتجن إلى مراقبة دقيقة من قبل أطبائهن لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وهناك نوعان من الكولسترول. الأول هو "LDL" ، المعروف باسم الكولسترول "الضار" لأنه يمكن أن يتراكم في الشرايين ويؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، والثاني هو HDL ، المعروف باسم الكولسترول "الجيد" لأنه يحمل الكولسترول من أجزاء أخرى من الجسم مرة أخرى إلى الكبد ، ووجد الباحثون أن النساء اللاتى لديهن نسبة منخفضة من الكوليسترول LDL كن أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أكثر من الضعف.

وأضافت الدكتورة "باميلا ريست" ، عالمة وبائية في بريجهام ومستشفى النساء: "تُستخدم استراتيجيات خفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية ، مثل تعديل النظام الغذائى أو تناول الستاتين ، على نطاق واسع للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دراستنا الكبيرة تظهر أنه عند النساء ، قد تحمل المستويات المنخفضة للغاية بعض المخاطر".