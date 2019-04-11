عشبة الشيح من الأعشاب الطبية التي تملك فوائد صحية مميزة.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي من Diet of the Town تطلعكِ في السطور الآتية على فوائد عشبة الشيح:

فوائد عشبة الشيح في تنشيط الدورة الدموية

تساهم عشبة الشيح بتنشيط الدورة الدموية، ناهيك عن أنها تساعد الجسم في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة.

فوائد عشبة الشيح في تخفيف حدّة التوتر

تساعد عشبة الشيح على تهدئة الأعصاب ومنح الاسترخاء للعضلات.

فوائد عشبة الشيح للجهاز الهضمي

لعشبة الشيح فوائد عديدة في تقليص المشاكل التي تواجه الجهاز الهضمي، وتُستخدم في علاج عسر الهضم وتساعد على التخلص من النفخة.

فوائد عشبة الشيح للبشرة

تساعد عشبة الشيح في علاج أمراض جلدية متعددة، ومنها حب الشباب ومشاكل الصدفية المزعجة. فلا تستهيني يا سيدتي بهذه النبتة الخارقة.

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فوائد عشبة الشيح في تخفيف الالتهابات

تساعد عشبة الشيح على تخفيض الالتهابات في الجسم، ولها فعالية في محاربة العدوى البكتيرية والفيروسية.

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