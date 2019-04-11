فوائد ورق الغار في الوقاية من السكري والتهاب المفاصل

فوائد ورق الغار، قد لا تخطر على بال أحد. فتلك الأوراق الخضراء المجففة التي تُستعمل لإضفاء نكهة إلى الأطباق، تخبّىء عددًا كبيرًا من المنافع الصحية، تطلعكِ عليها اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي من Diet of the Town في الآتي:

فوائد ورق الغار في الوقاية من مرض السكري

يساهم ورق الغار، استنادًا إلى دراسات عديدة، في تخفيض مستوى السكر في الدم وتنظيم الأنسولين. لذلك حاولي استخدامه في الطبخ.

فوائد ورق الغار في تحسين عملية الهضم

يُعرف عن ورق الغار فاعليته في تحسين عملية الهضم وإزالة النفخة.

فوائد ورق الغار في التخلص من السموم

لورق الغار خصائص علاجية، أبرزها مساعدة الجسم على التخلص من السموم.

فوائد ورق الغار في علاج التهابات المفاصل

يحارب ورق الغار البكتيريا، ويساعد أيضًا في علاج التهابات المفاصل. فلا تستهيني بفوائده الرائعة.

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فوائد ورق الغار كمضادّ حيوي

أوراق الغار هي عناصر طبيعية تعمل على مكافحة البكتيريا والفطريات، وهي تُستخدم كمضادّ للالتهابات.

نصيحة: حاولي إضافة بضع ورقات من الغار لكل طبخة شرقية تقومين بإعدادها، لتنكيه الطعام وللحصول على فوائدها الصحية.

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