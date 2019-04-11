فوائد فاكهة الكاكا في التخلص من السموم

فوائد فاكهة الكاكا أو الخرمى، كبيرة على الصحة، كونها تحتوي على عدد كبيرمن مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية وغيرها.

فوائد فاكهة الكاكا للجهاز الهضمي

تحتوي الكاكا على الكثير من الألياف الغذائية، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويحفّز عمل الأمعاء، ويحارب الإمساك.

إنما لا يُنصح المرضى الذين يعانون اضطرابات في الجهاز الهضمي ومرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون السمنة، بأكل الكاكا.

فوائد فاكهة الكاكا في تقوية مناعة الجسم

خصائص الكاكا تقوي مناعة الجسم في مواجهة الأمراض، خصوصًا نزلات البرد والإنفلونزا.

وهي فعّالة جدًّا في محاربة البكتيريا الضارّة، بفضل محتواها من الفيتامين "سي" C.

فوائد فاكهة الكاكا في تنظيف الجسم

الكاكا مليئة بالفيتامينات "أ"A و"بي"B و"سي"C والأملاح المعدنية، مثل البوتاسيوم، والفسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، وأيضًا بالمنغنيز والسيلينيوم، وتُعتبر مادة قابضة ومدرّة للبول وتخلص الجسم من السموم.

فوائد فاكهة الكاكا في الوقاية من الجذور الحرّة

تحتوي فاكهة الكاكا على مضادات الأكسدة المتمثلة بالكاروتينات والتانينات والفلافونويدات (حمض الغاليك والكاتيكين والبرانثوتشيانيدينز وغيرها) وهي بذلك تساهم في علاج أمراض الشرايين التاجية.

Advertisements

فوائد فاكهة الكاكا في محاربة الكولسترول

ينصح اختصاصيو التغذية بتناول فاكهة الكاكا لتقليل مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

فوائد فاكهة الكاكا للأطفال

فاكهة الكاكا ضرورية لنمو الأطفال وتحفيز نظام المناعة لديهم، وتحسين البصر أيضًا.

قد يهمك أيضا:

دراسة توضّح أهمية تناول الخضروات والفواكه يوميًا

الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر مصدر غني بالفيتامينات الطبيعية