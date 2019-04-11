فوائد المكسرات في زيادة الخصوبة والوقاية من السرطان

فوائد المكسرات لا يختلف عليها اثنان. فهي محمّلة بالعناصر المغذية والبروتينات والألياف، ومضادات الأكسدة والدهون الجيدة.

اكتشفي في ما يلي فوائد المكسرات وفقًا للعديد من الدراسات والأبحاث العلمية:

1. المكسرات لتخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي

وفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب في جامعة مارشال في فرجينيا الغربية، يكفي استهلاك 28 حبة من أنصاف الجوز كل يوم، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. وتُعزى هذه الفوائد الصحية إلى غنى ثمرة الجوز بأحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة والفيتوستيرول. وفي سياق هذه الدراسة أعطى الباحثون الفئران ما يعادل ما يعطى 60 غرامًا من الجوز. ومقارنة بالفئران في مجموعة السيطرة، يبدو أنّ تلك الفئران عانت أورامًا أقل من سرطان الثدي، كما أنّ نمو الأورام لديها كان أبطأ بكثير. ومع ذلك ثمة حاجة ملحة إلى إجراء المزيد من الدراسات لكي نفهم بشكل أفضل الآليات والعلاقات المباشرة بين استهلاك الجوز والوقاية ضد سرطان الثدي لدى البشر.

2. المكسرات يمكن أن تحسن مستوى الخصوبة

من أجل تحفيز الخصوبة لديكِ تناولي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل المكسرات. ويستخدم الجسم هذه الأحماض الدهنية من أجل إنتاج الهرمونات التي تسمى "ايكوزانويد" والتي تزيد من تدفق الدم إلى الرحم. ومن شأن ذلك أن يزيد فرص الحمل ويسهّل نمو الجنين.

كما أنّ المكسرات تحفّز الخصوبة لدى الرجال أيضًا.

3. مكسرات الكاجو لمنع تسوس الأسنان

على الرغم من أنه لا يحل مكان تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة والتمتع بنظافة صحية للأسنان، إلا أنّ زيت الكاجو له فضائل وخصائص مضادّة للميكروبات، تعمل ضد البكتيريا المسؤولة عن تسوس الأسنان.

4. البندق لقلب صحي

لقد اكتشف الباحثون أنّ البندق يحتوي على دهون أحادية غير مشبّعة جيدة لصحة القلب، وهذه من النوع نفسه الذي يمكننا إيجاده في زيت الزيتون. كما أنّ البندق غني بالمنغنيز وهو من العناصر النزرة، ويحتوي على مضادت الأكسدة ذات الخصائص المضادّة للشيخوخة. ووفقًا لمؤلفي دراسة أجرتها جامعة أوتاغو في نيوزلندا ونُشرت عام 2011 ، فإنَّ إضافة البندق إلى النظام الغذائي العادي، سيكون وسيلة جيدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بشكل كبير. كما أنّ البندق غني كذلك بالأرجينين وهو موسّع للأوعية الدموية وبالتالي يعمل على تخفيض ضغط الدم الشرياني.

5. المكسرات غنية بالألياف

المكسرات مصدر جيد للألياف. وتحتوي حصة مقدارها 14 غرامًا من المكسرات على 1 غرام من الألياف. فعلى سبيل المثال يحتوي البندق من الألياف ما يشكل من 9 إلى 10 في المئة من وزنه. واستنتج عدد من الدراسات المهمة أنّ الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف، يمكن أن تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون، وتعزز الشعور بالشبع، وبالتالي تقلل الشهية إلى تناول الطعام.

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6. اللوز أقل غنًى بالسعرات الحرارية مما كنا نعتقد

كشفت دراسة أُجريت عام 2012 ونُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية The American Journal of Clinical Nutrition أنّ اللوز يحتوي على سعرات حرارية أقل بنسبة 20 في المئة مما كنا نعتقد في السابق. وتحتوي حصة مقدارها 28 غرامًا، أي ما يساوي 23 حبة لوز، على 129 سعرة حرارية. وفي السابق كان يقدّر أنّ مثل تلك الحصة تحتوي على 160 سعرة حرارية. وتحتوي حصة مقدارها 28 غرامًا من اللوز على 9 غرامات من الدهون الجيدة الأحادية غير المشبّعة، و 3 غرامات من الدهون المتعددة غير المشبّعة، والتي نحتاجها لكي يبقى قلبنا بصحة جيدة.

7. فوائد مغذية للبندق

يوفر البندق جميع الفوائد الصحية والمغذية للجسم. ويمكنه أن يعالج فرط الكولسترول ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبروتينات والعناصر المعدنية والفيتامينات. وأثبتت الدراسات أنّ تحميص البندق لا يُفقده الأحماض الدهنية الجيدة الأوميغا 9، ولا مضادات الأكسدة التي يحتويها. بالإضافة إلى ذلك تأكدي من عدم إزالة القشرة الرقيقة التي تغلف البندق، لأنها تحتوي على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة. وأما الدهون الأحادية غير المشبّعة الموجودة في البندق، فهي الأحماض الدهنية الأوميغا 9 الموجودة كذلك في زيت الزيتون. ومثل الأحماض الدهنية الأوميغا 3 الموجودة في السمك، فهي في الواقع لديها تأثير مفيد على الكولسترول. فعندما يتراكم الكولسترول في الدم، فإنه يتأكسد بسبب الجذور الحرة، ويشكل لويحات تعمل على إعاقة الدورة الدموية، ونتيجةً لذلك تسبب أمراض القلب. ومضادات الأكسدة الموجودة في البندق تحدُّ من هذه العملية وذلك بالحدّ من تشكل الترسبات.

8. المكسرات مصدر جيد للفيتامين "إي" E والفولات والمغنيسيوم

كما أنّ المكسرات مصدر رائع للفيتامين "إي" E والفولات والمغنيسيوم. ولنتذكر أنّ الفيتامين "إي" E يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل جيد، والفولات يساهم في الصحة الجيدة للدماغ، والمغنيسيوم يعزز التوازن الصحي للكالسيوم والبوتاسيوم.

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