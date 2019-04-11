فوائد الموز في حماية القلب وتهدئة الأعصاب

فوائد الموز عديدة ومهمّة للغاية. فهذه الثمار غنية بالفوسفور الضروري للذكاء وللأنشطة الذهنية، والفيتامينات "أ" A و"سي" C و"بي 6 " B6 ، والألياف، والبوتاسيوم، والبكتين، والبروتينات.

تعرّفي في الآتي إلى فوائد الموز الصحية باختصار:

_ تنظيم مستوى ضغط الدم.

_ الوقاية من الرشح والكريب.

_ تهدئة الأعصاب وتحسين النوم.

_ محاربة الالتهابات في الجسم.

_ المساعدة على النمو الجسدي السليم.

_ تقوية القدرات الذهنية.

_ محاربة الإسهال.

_ تخفيض مستوى الكولسترول الضارّ LDL في الدم.

_ حماية القلب ومنع تصلّب الشرايين.

_ تقوية الأظافر والأسنان والعظام.

_ تحسين المزاج بفضل التريبتوفان والفيتامين "بي6"B6، وتأمين الشعور بالسعادة.

_ مدرّ طبيعي للبول، فيخلّص الجسم من فائض الصوديوم، ما يجعل الموز مفيدًا لمرضى الكلى وضغط الدم.

لقد حان الوقت لإدخال الموز ضمن لائحة مشترياتكِ الأسبوعية من الفواكه. عوّدي أطفالكِ منذ الصغر على تناول الموز، للاستفادة من خصائصه الصحية الرائعة على الجسم.

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