فوائد البابونج في تعزيز مناعة الجسم

فوائد البابونج عديدة على الصحة، لعل أبرزها المساعدة على النوم والوقاية من الإنفلونزا.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من Diet of the Town ، تطلعكِ في الآتي على المزيد من فوائد البابونج:

فوائد البابونج في تعزيز المناعة

يعمل البابونج على تعزيز المناعة وزيادة حصانة الجسم ضد العدوى والالتهابات، وبذلك هو فعّال في علاج الإنفلونزا ونزلات البرد.

فوائد البابونج في علاج الأرق واضطرابات النوم

يُعتبر البابونج مهدّئًا للأعصاب ويساعد على الاسترخاء. فتناول من 3 إلى 4 أكواب من البابونج في اليوم يساهم في علاج الأرق.

فوائد البابونج في علاج الأمراض الجلدية وتقرحات الفم

يساهم البابونج في علاج بعض المشاكل الجلدية، مثل الأكزيما والتهاب الجلد والطفح الناتج عن حفّاضات الأطفال.

فوائد البابونج في علاج المغص والإسهال لدى الأطفال

يُستخدم البابونج في علاج مشاكل الرضّع، مثل المغص والإسهال والحمّى، إذ يساهم في تخفيف آلام البطن، فهو يحارب تشنج العضلات، ويهدّئ اضطرابات المعدة ومضادّ للإسهال.

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فوائد البابونج في علاج البشرة

يُعتبر البابونج واحدًا من أهم الاعشاب المفيدة لصحة الجلد والبشرة، بفضل خصائصه المطهّرة والشفائية.

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