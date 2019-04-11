الإفراط في تناول زيت السمك وفيتامين "D" يُؤثِّر على الكلى

يُؤثِّر تناول كمية زائدة من زيت السمك وفيتامين "D" على الكلى، ودعا علماء جامعة تورنتو الكندية من خلال مقال نشرته مجلة "CMAJ"، إلى عدم تناول زيت السمك وفيتامين "D" من دون استشارة الطبيب المختص.

ويقول الدكتور بورن أوغوست من الجامعة: "تباع حاليا مستحضرات طبية أساسها فيتامين D في الصيدليات والمتاجر من دون وصفة طبية.. هذه المستحضرات تشكل خطورة على الحياة"، ويشير الأطباء إلى حالة مواطن كندي عمره 54 عاما، راجع الأطباء بسبب مشاكل في الجهاز البولي، بدأت بعد عودته من منطقة جنوب شرق آسيا، حيث كان يقضي وقتا طويلا على الشاطئ، وهو ما تسبب في ظهور مشاكل جدية في كليتيه.

وأظهرت نتائج الفحص الذي أجراه أخصائيو طب الكلى أن بنية الكلى لم تتغير، وتحليل البول لا يحتوي على أي شيء مشبوه، وبعد إجراء فحص واسع ومفصل، اتضح أن مستوى الكالسيوم وهرمون الباراثرين في دمه مرتفع جدا، وهذا الأمر يحصل عند الإفراط في تناول فيتامين "D".

وأكد المريض على أنه تناول فعلا فيتامين "D" على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة من عمره، بناء على نصيحة أحد أصدقائه المولعين بالطب البديل، الذي أكد له أن هذا سيحسن حالته الصحية ويحافظ على وزنه مستقرا، ونتيجة لسفره إلى جنوب شرق آسيا، وبفضل الشمس، حصل جسمه على كميات كبيرة من فيتامين D، وهو ما أدى إلى ظهور المشاكل التي يعاني منها في كليتيه، وبعد تلقيه "العلاج" خلال فترة طويلة أصبح يعاني من مرض كلوي مزمن.

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