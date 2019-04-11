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فوائد الليمون الأسود في الوقاية من الأمراض السرطانية

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القاهرة - لايف ستايل

فوائد الليمون الأسود عظيمة في توفير الحماية لعضلة القلب، ومن الأمراض السرطانية.
اكتشفي في الآتي فوائد الليمون الأسود على صحتك، مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من Diet of the Town :

فوائد الليمون الأسود في تقوية جهاز المناعة
يحتوي الليمون الأسود على مواد مضادّة للفيروسات والبكتيريا، وهو بذلك يساعد على تعزيز مناعة الجسم.

فوائد الليمون الأسود في الوقاية من الأمراض السرطانية
يحتوي الليمون الأسود على مواد مضادّة للأكسدة التي تقي الجسم من الجذور الحرّة، وتحمي من الإصابة بالأمراض السرطانية.

فوائد الليمون في تحفيز عملية الهضم
إنَّ تناول الليمون الأسود مفيد للجهاز الهضمي ويقي من الغازات والنفخة. لا تترددي في إدخاله ضمن لائحة طعامكِ اليومي، للحصول على فوائده.

فوائد الليمون الأسود في التخلص من السموم
يساعد الليمون الأسود على التخلص من السموم والفضلات في الجسم، فهو يُعتبر محفّزًا لإدرار البول.

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فوائد الليمون الأسود في الوقاية من أمراض القلب
يفيد الليمون الأسود بشكل كبير في تنظيم ضربات القلب، وله دور فعال في تقوية عضلة القلب. لذلك تناوليه لحماية القلب.

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