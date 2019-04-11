تفاصيل زيارة الأميرة للا سلمى لمركز الأنكولوجيا في بني ملال

زارت الأميرة للا سلمى زوجة العاهل المغربي الملك محمد السادس، صباح الأربعاء، مركز الأنكولوجيا الجهوي لعلاج السرطان في مدينة بني ملال.

وكشفت مصادر محلية أن الأميرة للا سلمى زارت المركز الجهوي للأنكولوجيا بشكل غير رسمي واطلعت به على مرافقه لتغادر بعد ذلك.

تأتي زيارة للا سلمى التي ترأس المؤسسة التي تحمل اسمها "مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان"، بشكل مفاجئ، بعد غياب طويل عن الظهور، وشدد أحد المصادر على أن سيارات الدرة الملكي كانت ترافق الأميرة.

يذكر أن الأميرة للا سلمى ظهرت قبل أسبوع في مدينة مراكش، برفقة ابنتها الأميرة لالة خديجة.

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