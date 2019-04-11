شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. إزاى تعرف انك مصاب بالتسمم الغذائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التسمم الغذائى من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون نتيجة تناول الطعام والشراب الملوث وانتشار الجراثيم والبكتيريا، مما يؤدى للغثيان والتهابات شديدة فى الجهاز الهضمى. وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التسمم الغذائى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

التسمم س: ما هى أسباب التسمم الغذائى؟

س: ما هى أسباب التسمم الغذائى؟ ج: قد يكون التسمم نتيجة تناول الطعام والشراب الملوث ، وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالتسمم وهى: 1: كبار السن ، فكلما تقدمت فى العمر فكلما لا يستجيب الجهاز المناعى لمهاجمة الفيروسات وبالتالى تتعرض للتسمم بسهولة. 2:النساء الحوامل، فخلال فترة الحمل، يمكن أن تزيد التغيرات التي تطرأ على الأيض والدورة الدموية من خطورة التسمم الغذائي. 3:من يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكر والضغط والقلب والكبد هم الاكثر عرضا للتسمم. 4:من يتعرضون للعلاج الكيميائى والاشعاعى.

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س: ما هى أعراض التسمم الغذائى؟ ج: 1:الغثيان والقئ. Advertisements 2:الاسهال الشديد. 3: ألم فى البطن وتشنجات. 4:الحمى. 5: عدم وضوح الرؤية وضعف العضلات. س: ما هى طريق الوقاية من التسمم الغذائى؟

س: ما هى طريق الوقاية من التسمم الغذائى؟ ج: 1:الاهتمام بغسل اليدين قبل وبعد الاكل لتجنب الجراثيم والبكتيريا. 2: الاهتمام بطهى الطعام جيدا منعا لحدوث التسمم. 3:تجنب تناول الوجبات الجاهزة نظرا لعدم ضمانة نظافتها. 4:غسل الخضراوات والطعام جيدا قبل تناوله.

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