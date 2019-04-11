أسباب تورم الأصابع وجفاف جلد طفلك

يقولون إن الشتاء هو الموسم المفضل لكثير من الأمراض الجلدية، خاصة إذا قسا الجو وزادت البرودة، وأكثر ما يظهر تأثيره على الرضع والأطفال من 1-7 سنوات. عن تورم الأطراف والتهابها وجفاف البشرة وأسبابها وطرق العلاج يحدثنا الدكتور أنيس فهمي أستاذ الأمراض الجلدية بالجامعة.

"تورم الأصابع وحكتها من البرد".. وهي تحدث للأجزاء المتطرفة من الجسم مثل اليدين والقدمين والأنف والأذنين؛ حيث يصاب الرضيع أو الطفل الصغير بازرقاق بالجلد وتورم الأصابع وبرودتها طوال ساعات النهار، مع حدوث حرقان وحكة بها خاصة أثناء الليل عند النوم.

* في الحالات الشديدة يؤدي هذا الالتهاب إلى حدوث تقرحات بالجلد، والتي تزيد من شدة الإصابة، وأكثر الناس تعرضاً لهذه الالتهابات هم الأطفال وضعاف الصحة والمصابون بالأنيميا.

* تنحصر سبل العلاج في الوقاية من هذا المرض بتدفئة أطراف الطفل بالملابس الصوفية وخاصة الجوارب والقفازات، والاغتسال بالماء الساخن، وتعاطي المقويات العامة والفيتامينات.

* مع الإكثار من تناول اللحوم، وممارسة الرياضة ومراعاة القواعد الصحية في التغذية، والتعرض للشمس والهواء النقي.

* أما العلاج الدوائي فيتمثل في تعاطي الكالسيوم مع فيتامين"د" و"ج" وكذلك حمض النيكوتينيك وفيتامين"ك"، وبعض الحالات تستفيد من الأشعة الفوق بنفسجية.

* يمكن وضع محلول الكالامينا بنسبة 50% لتجفيف الجلد، ثم ترش بودرة عادية، ويلف الجزء المصاب بشاش من القطن ويلبس قفاز أو جورب من الصوف.

* عند حدوث التقيحات يُفضل عمل حمامات فاترة مطهرة؛ مثل حمامات برمنجنات البوتاسيوم ووضع مرهم البنسلين أو التيراميسين.

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" جفاف البشرة والجلد" ويظهر عادة بسبب البرودة، والوجه واليدين أكثر مناطق الجسم عرضة للجفاف، والبشرة تجف لدرجة التقشر -القشف-

* كما تزداد حدة هذا الجفاف بسبب نقص فيتامين "أ" أو لكثرة الغسيل بالماء والصابون وعدم تجفيف الجلد جيداً، واستعمال أنواع رديئة من الصابون.

* ويحدث الجفاف أيضاً مع سوء التغذية، وكثرة التعرض لتيارات الهواء وأشعة الشمس، وأحياناً يحدث الجفاف بسبب نقص الوزن لسبب من الأسباب.

* العلاج يكون بالإقلال من استعمال الماء والصابون، وعدم التعرض لتيارات الهواء الشديدة، مع تنظيم الغذاء واستعمال الأنواع الجيدة من الصابون.

* يفيد في هذه الحالة استعمال فيتامين "أ" بكميات كبيرة، وكذلك حمض النيكوتينيك، كما يمكن الاستعانة بالدهان التالي مرة كل ليلة ويتكون من: حمض الساليسليك..جرام واحد، جليسرين النشاء..50 جراماً، فازلين..50 جراماً.

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