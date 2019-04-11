علامات تؤكد أن طفلك لديه حساسية للقطط

عندما يقبل على المنزل طفلك الجديد، ويكون في المنزل بعض الحيوانات الأليفة سواء كانت القطط، الكلاب، الهامستر أو القنافذ، أو حتى شيء أكثر تطرفاً، هناك أشياء قليلة مثل الحفاوة والتسلية لوجود حيوان أليف.

رغم أن هناك ملايين القطط التي يرعاها البشر كحيوانات أليفة، ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص يعانون من حساسية القط؛ لذا عليك التنبه من حالة طفلك حيال القطط حيث أوضح الدكتور "يوسف على فريد " استشاري الأطفال أن هناك علامات تؤكد إصابة المواليد بحساسية القطط، التي تتراوح من العطس الطفيف من وقت لآخر إلى نوبات الربو الخطيرة التي يمكن أن تهدد حياته من المهم معرفة ما إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك مصابين بالحساسية أم لا، لمنع حدوث أي ضرر.

اعتقاد خاطئ

لذا فإن حساسية القطط لا تختلف عن الحساسية الأخرى في هذا الصدد. أكبر اعتقاد خاطئ حول الحساسية للقطط هو أنها ناتجة عن شعر القط، فهذا يتم بواسطة بروتين موجود في البروتين الأيضي من جميع القطط تقريبًا، والتي تفرز من خلال اللعاب والبول وعبر الجلد في شكل وبر (اسم للقشرة عندما لا يكون على الرأس).

عندما تتلامس هذه البروتينات مع جهاز المناعة في الجسم، يكون هناك رد فعل يجعل الجسم يبالغ في الاستجابة، مما يدل على أن لديك حساسية.

الأعراض

تظهر الأعراض في بعض الأحيان في بضع ثوانٍ فقط، وأحيانًا أخرى يمكن أن تكون أيامًا. هذا هو السبب في أنه من الصعب معرفة ما إذا كان لديك حساسية عندما يكون لديك قطة في منزلك، حيث إن هناك العديد من المواد المثيرة للحساسية في كل منزل يمكن أن تكون السبب وليس القطط.

تشمل أعراض الإصابة بحساسية القطط ما يلي:

السعال والعطس والأزيز.

وجود خلية أو طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم.

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العلاج

1 - امنعي اقتراب القطة منه أو تخلصي منها في بيتك.

2 - في حال عدم تمكنك من التخلص من هذا القط، فيجب عليك تحديد أماكن تواجده في المنزل وتأكد من عدم دخوله إلى غرفة النوم.

3 - قومي بتنظيف المنزل باستمرار وتخلصي من السجاد الذي قد تعلق به خلايا الجلد الميتة الخاصة بالقطط.

4 - تأكد من تنظيف القط باستمرار.

5 - احذري من أصدقائك الذين يملكون قططاً في المنزل، فبالرغم من عدم وجود القطط بينكم إلا أن خلايا الجلد الميتة المتطايرة منها قد تكون عالقة في ملابسهم.

6 - يجب عمل اختبار للحساسية المتعددة في عيادة أو مختبر معتمد، هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكيد على أن لديه حساسية.

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