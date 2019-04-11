كيف تتعاملين مع التوتر عندما يكون لديك مولود جديد؟

تشعر جميع النساء بالتوتر الشديد عندما يكون لديها مولود جديد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فتعرفي على نصائح ذهبية تخلصك من هذا التوتر، تقدمها هبة الفايد استشاري العلاقات الأسرية والعلاج بالطاقة.

*قومي بتغيير روتين حياتك وتنظيم وقتك، وعدم تدليل الطفل بحمله طيلة الوقت، فيمكنك إرضاعه وتغيير ملابسه وتركه على السرير الخاص به، بدون التدليل الزائد عن الحد.

*ضعي خطة تقريبية حول كيفية جدولة عملك وأنشطتك الأخرى، بعد ولادة طفلك، وهذا يوفر الوقت ويزيل الكثير من الالتباس والإجهاد.

*عليك بتدوين أوقات تغذية الطفل، والمتابعة مع الطبيب الذي يجعلك تتخلصين من التوتر؛ بإدراك جميع ملابسات الطفل سواء مغص برد جوع وما إلى ذلك.

*يمكنك التفكير في تخزين الأطعمة بالأسبوع في الثلاجة والفريزر لتوفير الوقت والمجهود.

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*عليك بالاهتمام بنفسك جيدًا، وطفلك بشكل طبيعي بدون الإرهاق الذهني وتضخيم الأمور.

*يمكنك المشي أو ممارسة الرياضة أو التأمل، أو القيام بأي شيء يجعلك سعيدة. قضاء وقت ممتع مع نفسك أو أصدقائك.

*حاولي التناوب مع شريكك أو أحد أفراد العائلة، عندما يتعلق الأمر برعاية الطفل، والحرص على أن تذهبي إلى النوم كلما أتيحت لك الفرصة، فقلة النوم هي من أهم أسباب التوتر.

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