تجنبي هذه الأطعمة في السنة الأولى من عمر طفلك

بعض الأمهات الحديثات قد يقمن ببعض الأخطاء مع مواليدهن بسبب عدم الخبرة ونقص التجربة. لذا نقدم لك هنا بعض النقاط المتعلقة بطعام طفلك والمقدمة من الأكاديمية الأمريكية لأطباء والتي يجب عليك تجنبها في العام الأول من عمره. إن كنت تقومين بهذه الأخطاء مسبقاً فمن المهم أن تتوقفي عنها فورا. الأمومة تعلمك الكثير لذا لا تشعري بالذنب من أخطاؤك بل إسعي إلى تصحيحها:

- السكر في طعام طفلك: خاصة المكرر، مولودك يكتفي بالسكريات من الفواكه الطبيعية والنشويات. أضرار السكر كثرة فهو يسبب التسوس المبكر للأسنان، السمنة، داء السكري والإنهاك.

- الملح في طعام طفلك: عليك تجنب إضافة الملح لطعام طفلك لحين بلوغه الشهر السادس فاحتياجه من الصوديوم يحصل عليه من حليبك. إن أردت إضافة الملح لطعامه ما بين عمر الستة أشهر والسنة فليكن بمقدار 1 غرام فقط في اليوم. أضرار الملح في الطعام خطيرة فهو يسبب الحصى في الكلية، ارتفاع ضغط الدم والجفاف.

- العسل في طعام طفلك: العسل غير مناسب للمواليد أقل من عمر العام فجهازهم الهضمي لم يكتمل نموه وغير قادر على هضم مكونات العسل والبكتيريا التي يحتوي عليها.

- الحليب البقري: الحليب البقري لا يحتوي على كمية كافية من فيتامين (ه) الحديد والأحماض الدهنية. وكذلك الجهاز الهضمي للطفل في هذا العمر لا يستطيع مواكبة كمية البروتين العالية والصوديوم والبوتاسيوم في الحليب.

- حليب الصويا: لا يحتوي على الفوائد التي يحتاجها الطفل للنمو في هذه المرحلة. إعطاء الطفل حليب الصويا في السنة الأولى من عمره سيسبب له نقصا كبيرا في المعادن والفيتامينات.

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- عصير الفواكه: لا توفر الفوائد الغذائية وتأخذ حيزا يمنع استفادة الطفل من الحليب والبروتين، الدهون، المعادن والكالسيوم. العصير ليس اختيارا صحيا ولن يكون بديلا عن الفواكه الطازجة.

- الأطعمة المصنعة: من أسوأ الأطعمة التي تقدم للطفل هي الأطعمة المصنعة، فهي تحتوي على السكر، الملح والدهون وقيمتها الغذائية ضئيلة.

- الكافيين: بعض الأمهات يقدمن للطفل القهوة أو الشاي لعلاج حالات الإمساك أو الإسهال. الكافيين يسبب الجفاف وزيادة في نبضات القلب والصداع.

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