الخيار من أنواع الخضروات المحببة لدى الصغار والكبار، وتحمل فوائد عدة تطلعكِ عليها اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من Diet of the Town ، في الآتي:

فوائد الخيار في تعزيز رطوبة الجسم

يحتوي الخيار على نسبة مرتفعة من المياه، ( 96% من وزنه)، لذلك يعمل على ترطيب الجسم ومحاربة الجفاف.

فوائد الخيار في الرجيم

يدخل الخيار في الحميات الغذائية، كونه من العناصر الغذائية المغذية والفقيرة بالسعرات الحرارية، ويمدُّ الجسم بالألياف الغذائية المفيدة.

يمكنكِ إضافة الخيار إلى العديد من أطباقكِ اليومية كالسلطات والأطباق الجانبية. واستنادًا إلى الأبحاث العلمية، فإنَّ تناول الأطعمة الغنية بالمياه، والفقيرة بالسعرات الحرارية، يساعد في تخفيض الوزن.

فوائد الخيار في مكافحة الشيخوخة والأمراض الجلدية

للحصول على بشرة نضرة ومحاربة عوامل التقدم في السن، ننصحكِ بتناول الخيار يوميًّا، فهو غنيّ بالمواد المضادّة للأكسدة التي تحارب الشيخوخة والأمراض الجلدية.

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فوائد الخيار في نمو وتقوية الشعر

للحصول على شعر جذاب أو تقوية شعركِ التالف، لا تغضّي النظر عن الخيار الذي يحتوي على السيليكون والكبريت؛ العنصرين اللذين يساعدان على نمو الشعر وتقويته.

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