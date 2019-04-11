فوائد اللوز التسع التي يجهلها كثيرون

فوائد اللوز بشكله الطبيعي مهمة جدًّا للجسم. فاللوز عنصر غذائي لا يجب الاستغناء عنه.

تعرّفي في الآتي إلى بعض من فوائد اللوز:

فوائد اللوز للقلب

على الأرجح أنّ هذه الفائدة هي الأهم والأكبر لأكل اللوز. وفي واقع الأمر، فإنَّ أكل اللوز يجلب فوائد عديدة للقلب وصحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد أكل اللوز على تقليل مستوى الكولسترول السيّىء في الدم، وخصوصًا بفضل الفيتوستيرول الذي يحتويه، وهذه المادة تشبه الكولسترول بشدّة، الأمر الذي يؤهّلها لتأخذ مكان الكولسترول في الأمعاء، وبالتالي تقليل امتصاصه من قبل الجسم. وإضافة إلى ذلك، فإنّ الفيتامين "إي" E الموجود في اللوز، يساعد على تقليل أكسدة الكولسترول السيّىء، الأمر الذي يساعد على تجنّب تشكل تصلّب الشرايين. ولكنّ هذا ليس كل شيء: بالإضافة إلى أنّ أكل اللوز يخفّض الكولسترول السيّىء، فإنه يعزز كذلك إنتاج الكولسترول الجيد في الجسم.

علاوة على ذلك، يساعد اللوز على تخفيف لزوجة الدم وتخفيف بطانة الأوعية الدموية، وبالتالي منع تشكل الجلطات في الدم. كما يشارك اللوز في تخفيض ضغط الدم الشرياني. وأخيرًا يساعد اللوز كذلك على تقليل مخاطر الإصابة بداء السكري.

لكل هذه الأسباب، فإنّ استهلاك اللوز يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي منها السكتة الدماغية أو النوبة القلبية. وكان كل ذلك هدفًا للعديد من الدراسات العلمية، وبشكل عام تنصح هذه الدراسات بأكل حفنة من اللوز ثلاث مرات في الأسبوع، للاستفادة من جميع هذه الفوائد.

فوائد اللوز في منع السرطان

أحد أسباب الإصابة بمرض السرطان هو الجذور الحرّة التي تهاجم الخلايا السليمة. وأحد أكبر أعداء الجذور الحرّة، هي مضادات الأكسدة التي تحاربها وتجعلها تختفي. واللوز غني جدًّا بمضادات الأكسدة، كما أنه غني بالفيتامين "إي "E الذي يتمتع كذلك بفضائل مضادات الأكسدة، والتي تحمي أغشية الخلايا ضد جميع أنواع الهجمات. وبسبب ذلك كله، فإنّ اللوز يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

فوائد اللوز في منع الشيخوخة المبكّرة

بمهاجمة الجذور الحرّة وحماية أجسامنا من تأثيرها، فإنّ مضادات الأكسدة والفيتامين "إي" E يساعدان كذلك على منع الشيخوخة المبكّرة للخلايا والجلد.

إضافة إلى ذلك، فإنّ الفيتامين "بي" B والموجود أيضًا في تركيبة اللوز، يساعد في المحافظة على مرونة البشرة، وبالتالي تأخير ظهور التجاعيد.

فوائد اللوز في تعزيز صحة العظام

اللوز غني بالكالسيوم، وبالتالي فهو رائع للعظام. ويُنصح باللوز بشكل خاص للأطفال لتسهيل تشكيل ونمو بنية العظام لديهم. ولكنّ اللوز يحتوي كذلك على عناصر معدنية أخرى مفيدة للعظام، ومن بينها الفوسفور الذي يساعد على تقليل ظهور وتطور هشاشة العظام. كما أنّ اللوز رائع أيضًا لصحة الأسنان.

فوائد اللوز للذاكرة

اللوز يحسّن القدرات المعرفية ويساعد في المحافظة عليها بشكل جيد. كما يساعد اللوز على محاربة الانتكاس المعرفي المرتبط بالعمر، ويحدُّ من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

ولهذا السبب، فإنَّ الدراسات التي تمَّ إجراؤها حول هذا الموضوع، تنصح بأكل حفنة من اللوز يوميًّا. ويمكنكِ أيضًا إذا أحببتِ، أن تأكلي اللوز مع المكسرات الأخرى مثل البندق والجوز، والتي لها التأثير نفسه على الصحة المعرفية.

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فوائد اللوز في تحسين الهضم

بفضل غناه بالألياف، فإنَّ اللوز يحفّز العبور المعوي. وبالتالي يُنصح بتناوله في حال مواجهة اضطرابات هضمية.

وفي هذه الحالة يكفي أكل حوالى 10 حبات من اللوز. وتجدر الملاحظة أنه يفضل أكل اللوز بأكمله، لأنَّ قشرته تحتوي على نوع من الألياف، هو الأكثر فائدة للعبور المعوي والهضم.

فوائد اللوز في التخسيس

نميل غالبًا إلى وضع اللوز جانبًا عندما نتبع نظامًا غذائيًّا للتنحيف. غير أنّ ذلك خطأ، لأنَّ اللوز يمكن أن يكون مساعدًا كبيرًا عندما تتعلق المسألة بفقدان الوزن!

اللوز غني بالألياف أولًا، وبفضل هذه الألياف فإنّ الشخص يشعر سريعًا بالشبع. فإذا كانت لديكِ الرغبة بتناول وجبة خفيفة بين أوقات الوجبات الرئيسية، فإنّ بضع حبات من اللوز سوف تساعدكِ على التغلب على جوعكِ في انتظار الوجبة التالية. والأفضل من ذلك هو أنكِ ستأكلين أقلّ أثناء تناول الوجبة الرئيسية! ولذلك من المهم أكل اللوز كاملًا، لأنّ مضغه يساعد على الشعور بالشبع بسرعة.

والألياف تقلل كذلك امتصاص الدهون، كما أنّ اللوز يحتوي على الأوميغا 3 والآرجنين، وهما مركبان يسهّلان حرق الدهون.

فوائد اللوز في محاربة السكري

مؤشر السكر في اللوز منخفض. وبالتالي فإنّ أكل اللوز لا يسبب الارتفاع الحادّ لسكر الدم، ويساعد في الوقت ذاته على استقرار مستوى الغلوكوز في الدم، إلى ساعات عدة بعد تناول الوجبة. والأفضل من ذلك: يساعد اللوز على تخفيض مؤشر السكر للوجبة! والسبب هو غناه بالألياف، ولكن أيضًا بسبب محتواه من البروتينات والفيتامينات "بي" B و"إي" E، وعلى عدد كبير من العناصر المعدنية. وإضافة إلى ذلك وبفضل الأحماض الدهنية الموجودة في اللوز، فإنه يخفّض مقاومة الإنسولين. وكل ذلك يساعد على محاربة السكري بشكل أفضل. لذا يُنصح الأشخاص المصابون بداء السكري بأكل اللوز، ولكن ليس بإفراط.

فوائد اللوز للمعنويات

يحتوي اللوز على المغنيسيوم والفسفور والنحاس. والمغنيسيوم فعّال جدًّا ضد الإجهاد، الأمر الذي يسمح بمحاربة القلق والاكتئاب، ويساعد على تخفيف زيادة الانفعال. وأما الفسفور ومع المغنيسيوم، فإنه يساعد على محاربة التعب وخصوصًا التعب الذهني. وهذا الأخير، النحاس، فإنه يعزز بكل بساطة المزاج الجيد. وهذا الكوكتيل للرفاه والسعادة موجود في هذا الطعام الصغير.

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