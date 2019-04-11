فوائد التمر في خفض ضغط الدم والتهاب المفاصل

فوائد التمر لا تُضاهى ! يحتوي التمر على البروتينات الغذائية التي تساعد على بناء العضلات.

ويحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات "بي" مثل B1، B2، B3 و B5، وكذلك A1 و C التي تلعب دورًا في حماية الصحة.

تساعد المكونات المتوافرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، لذلك من الضروري تناول نحو 3 حبات من التمر يوميًّا.

يعمل التمرعلى تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم. معدن البوتاسيوم المتوافر بداخله يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأمراض المرتبطة بالقلب.

يحتوي التمر على مواد مضادّة للتأكسد وخصائص مضادّة للالتهابات، التي يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب المفاصل وآلامه.

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يُعتبر التمر من الأغذية الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، لذلك ننصح بتناوله بكميّات معتدلة يوميًّا للاستمتاع بنكهته الحلوة اللذيذة، التي تُغني عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة والسكريات المضرّة للجسم.

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