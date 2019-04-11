فوائد الحلبة في خفض الكولسترول المرتفع

فوائد الحلبة الصحية عديدة، فهي تعمل على تحسين الهضم وتحارب الالتهابات والتخفيف من مستوى الكولسترول الضارّ في الجسم.

تعرّفي في الآتي إلى فوائد الحلبة التي تطلعكِ عليها اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من Diet of the Town :

فوائد الحلبة في تحسين الجهاز الهضمي

يمكن لنبتة الحلبة أن تلعب دورًا فاعلًا في محاربة مشاكل الهضم المختلفة. والحلبة تُعتبر علاجًا للإمساك، وتساهم في القضاء على التهابات الأمعاء، نظرًا لخصائصها المضادّة للالتهاب.

فوائد الحلبة في خفض مستوى الكولسترول الضارّ في الدم

استنادًا إلى أبحاث علمية، تمَّ ذكر الدور المهمّ الذي تلعبه نبتة الحلبة، في خفض مستوى الكولسترول الضارّ "إل دي إل" LDL في الدم بطريقة طبيعية. ولكن عليكِ استشارة طبيبكِ قبل مداواة نفسكِ بالحلبة.

فوائد الحلبة في إدرار الحليب

لنبتة الحلبة منافع صحية أخرى، ومنها تحفيز إدرار الحليب عند المرأة المرضعة. ولكنّ الأمر بحاجة إلى المزيد من الدراسات العلمية حول هذا الموضوع.

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فوائد الحلبة في التخفيف من أوجاع الدورة الشهرية

تُعتبر الحلبة من المكونات الطبيعية التي تساهم في تخفيف آلام الدورة الشهرية. لذلك ننصحكِ باستشارة طبيبكِ إن كنتِ تعانين آلامًا حادّة مصاحبة لفترة الدورة الشهرية.

فوائد الحلبة في إضفاء النكهة إلى الأطعمة

تُستعمل الحلبة في أطباق غذائية متعددة لتنكيه الطعام، وأبرزها الأطباق الهندية. ومن الممكن إدخال أوراق الحلبة إلى السلطات اليومية.

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