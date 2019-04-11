فوائد قمر الدين في تقوية المناعة وعلاج الإمساك

فوائد قمر الدين نفيسة على الصحة. فهذا الغذاء المصنوع من المشمش المجفف،والذي يكاد لا يخلو من أيّ مطبخ في شهر رمضان المبارك، غنيّ بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض المختلفة.

تعرّفي في الآتي إلى فوائد قمر الدين، مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town :

فوائد قمر الدين في تعزيز المناعة

يحتوي قمر الدين على مضادات الأكسدة بكميات مرتفعة، التي تحارب الجذور الحرّة في الجسم، وتقي الخلايا من التلف وتعزز جهاز المناعة.

فوائد قمر الدين في الوقاية من الشيخوخة

يساعد قمر الدين على محاربة علامات التقدم بالسن والوقاية من تجاعيد البشرة، نظرًا لاحتوائه على الفيتامين "أ" A الذي يساهم في زيادة جمال وإشراق البشرة.

فوائد قمر الدين لصحة القلب

قمر الدين مصدر مهمّ للبوتاسيوم، لذا فهو يؤمّن الوقاية من أمراض القلب وضغط الدم المرتفع.

فوائد قمر الدين في علاج الامساك

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يحتوي قمر الدين على الألياف الغذائية بنسبة مرتفعة، وهو بذلك يعزز صحة الجهاز الهضمي ويسهّل العبور المعوي.

فوائد قمر الدين في الوقاية من الأمراض السرطانية

نظرًا لغناه بالمواد المضادّة للأكسدة والبيتا كاروتين، يعمل قمر الدين على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية.

نصيحة: لا تنتظري حلول شهر رمضان المبارك لإحضار قمر الدين لعائلتِك، بل أدخِلي هذا الغذاء المهمّ إلى لائحة مشترياتكِ الأسبوعية، للحصول على فوائده الصحية الرائعة.

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