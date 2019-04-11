كيف تستفيدين من شجرة الزيتون في علاج الأمراض؟

خشب شجرة الزيتون وأوراقها وثمرها، كلها عناصر تجعلها شجرة مفيدة. وزيت الزيتون، الذي تمَّ عصره باردًا في معاصر الزيتون، غنيّ بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبّعة، من عائلة الأوميغا 6 والأوميغا 9، كما أنه يحتوي على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين "أ" A و"دي" D و"إي" E و"ك" K. كما يحتوي زيت الزيتون كذلك على الفايتوستيرول. وكل ذلك يجعل منه زيتًا نباتيًّا مضادًّا للأكسدة يحمي القلب والشرايين.

اكشتفي في ما يلي كيفية استخدام شجرة الزيتون لصنع 5 علاجات منزلية فاعلة:

1. لمعالجة ضغط الدم المرتفع قليلًا

هذا الشاي التالي يساعد على منع وتهدئة ضغط الدم المرتفع قليلًا:

الوصفة:

اخلطي 30 غرامًا من أوراق شجر الزيتون، مع 30 غرامًا من الزعرور، مع 10 غرامات من البابونج الروماني، و10 غرامات من قشرة البرتقال. ومن هذا المزيج خذي ثلاث ملاعق كبيرة وضعيها في لتر من الماء الساخن، واتركي المزيج يُنقع لمدة 10- 15 دقيقة قبل استهلاكه.

كيف يُستخدم؟

اشربي ثلاثة أكواب كبيرة على مدار اليوم ولمدة 21 يومًا، ويمكن تكرار العلاج كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

2. لتخفيف وتهدئة دوار الحركة

وهذه نصيحة فعّالة جدًّا لمعالجة الغثيان المرتبط بالتنقل في وسائل المواصلات.

الوصفة:

خذي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وأضيفي إليها قطرتين من روح الليمون وقطرة واحدة من زيت الريحان العطري الأساسي، واخلطي المواد جيدًا.

كيف يُستخدم؟

اشربي من هذا المزيج قبل 30 دقيقة من المغادرة، ثم بعد ذلك بحوالى 30 دقيقة.

3. من أجل تخفيض مستوى الكولسترول الضارّ

يساعد هذا الشاي على تخفيض مستوى الكولسترول في الدم.

الوصفة:

اخلطي 40 غرامًا من أوراق شجرة الزيتون، مع 30 غرامًا من أوراق الأورثوسيفون، و20 غرامًا من براعم إكليل الجبل المزهرة، و20 غرامًا من براعم إكليل المروج المزهرة. ومن هذا الخليط خذي ثلاث ملاعق كبيرة وضعيها في لتر من الماء الساخن، واتركي المزيج يُنقع لمدة 10 - 15 دقيقة.

كيف يُستخدم؟

اشربي ثلاثة أكواب كبيرة من هذا المنقوع طوال اليوم وعلى مدار 21 يومًا. ويمكن تجديد هذا العلاج كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

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4. لتهدئة وإصلاح الحروق

وهذا مزيج عطري يساعد على معالجة وإصلاح أنسجة الجلد.

الوصفة:

ضعي حوالى 4 قطرات من زيت الزيتون في راحة يدكِ، وأضيفي إليها قطرتين من زيت إبرة الراعي، وقطرتين من زيت الخزامى العطري الأساسي، وقطرتين من زيت القريضة العطري الأساسي. اُخلطي المزيج جيدًا في راحة يدكِ.

كيف يُستخدم؟

ضعي هذا المزيج على المنطقة المتضررة من الجلد من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم، ولمدة ثمانية إلى عشرة أيام.

5. لإحياء وإنعاش الشعر

هذا المزيج العطري يحفّز ويغذي الشعر وكذلك فروة الرأس.

الوصفة:

ضعي 5 مل من زيت الزيتون في راحة يدكِ، أضيفي إليها قطرتين من زيت يلانغ يلانغ العطري الأساسي، وكذلك قطرتين من روح الليمون وامزجي المكونات جيدًا.

كيف يُستخدم؟

ضعي هذا المزيج على الشعر وفروة الرأس، ودلكي لمدة دقيقة إلى دقيقتين. يمكنكِ تطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ولمدة 4 أو 5 أسابيع.

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