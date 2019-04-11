الشعور بالتخدير في يديك مؤشر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي

تؤدي بعض الممارسات الخاطئة إلى حدوث وخز أو تخدير في إحدى اليدين أو كلاهما، كالجِلسة الخاطئة أو استمرار وضعية ضاغطة على أوتار اليد ما يمنع تدفق الدم إليها، ولكن إن لم يحدث ذلك وشعرت بالوخز والتخدير، فعليك مراجعة الطبيب فورًا لمنع التهاب المفاصل الروماتيدي.

حذر موقع ميديكال نيوز الطبي من ظهور ألم مخدر في الأطراف والذي يمكن أن يكون من أولى علامات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يؤدي التهاب المفاصل إلى ضغط العصب. ويوضح الموقع أن الأعصاب المضغوطة تجعل من الصعب الاحساس بأي حركة في اليدين أو القدمين، ولهذا السبب يقول بعض المرضى أنهم يشعرون بأن أطرافهم مخدرة.

ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي ثاني أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة، إنه حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ المفاصل مسببا التهابات وتدمير كبير له فقد يؤدي إلى تلف الغضروف أو الأوتار المحيطة.

وقال الموقع الطبي أن "أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تؤثر عادة على اليدين والرسغين والقدمين ويمكن أن يؤدي اكتشاف علامات التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا إلى التشخيص المبكر والعلاج المناسب". وأضاف أن أهم أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتويدي هي ألم المفاصل وتصلبها، ولكن قبل حدوث هذه الأعراض ، قد يتعرض الشخص لبعض علامات الإنذار المبكرة التي تشير إلى الإصابة.

وأوضح: "قد يكون الخدر والوخز الذي يصيب اليدين والقدمين علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي.. هذه الأعراض ناتجة عن التهاب في المفاصل الذي يمكن أن يسبب ضغط العصب ، مما يؤدي إلى فقدان الإحساس."

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وأضاف أنه إذا لاحظت أن الجلد حول المفاصل لونه أحمر بشكل غير عادي فقد يكون ذلك أيضًا علامة انذار للاصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ذلك لأن الالتهابات حول المفاصل يسبب توسعًا في الأوعية الدموية، كما أن الأوعية الدموية الواسعة تشجع على تدفق المزيد من الدم إلى المنطقة، مما يعطي الجلد مظهرًا أكثر إحمرارًا.

وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إن بعض أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي الأكثر شيوعًا تشمل ألم المفاصل والتورم والتصلب وعادة ما تتطور الأعراض تدريجياً ، على مدار عدة أسابيع وقد تتغير من شخص لآخر. وقد يصعب تشخيص الحالة، لأن هناك عددًا من الحالات التي تسبب تصلب المفاصل والالتهاب. وقد يحتاج المرضى إلى علاج طويل الأمد لتقليل الأعراض ومنع تلف المفاصل.

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