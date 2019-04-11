شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالتين.. هيقوى مناعتك وعضلة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اقتراب فصل الصيف يظهر التين بكثرة خلال هذا الفصل، واليوم نتحدث عن فوائد التين البرشومي الذي يحتوي علي طعم مثير ومميز، ولونه مميز، وله العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم، ووفقا لموقع "healthline" الطبي سنتعرف على فوائده.



التين

فوائد التين

أوضح التقرير، أن التين يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجسم والحصول علي صحة أفضل، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية هامة للجسم، كالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف والماغنسيوم، وعن فوائده تعرف التالي:

-يعمل تناوله علي تقوية عضلة القلب، والحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

-يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، وتنشيطها والحد من الشعور بالكسل.

-يزيد من تركيز المخ، وذلك نتيجة لتنشيط خلايا المخ.

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فوائد التين

-يقلل فرص الإصابة بأمراض التي تصيب المخ بشكل أو بأخر كالزهايمر والخرف، ولذا تناوله يحد من الإصابة بمثل هذه الأمراض.

-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في ذلك.

-يقوي الجهاز المناعي بالجسم، ويحد من الإصابة بأمراضه المختلفة.

-يعد من الأطعمة الجيدة من تنظيم نسبة الكولسترول في الدم والحد من ارتفاعه.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف فهذا يقلل فرص الإصابة بالإمساك.