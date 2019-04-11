شكرا لقرائتكم خبر عن فروق بين عملية تحويل المسار وتحويل المسار المصغر.. يوضحها الدكتور أحمد السبكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير من الأشخاص أن عملية تحويل المسار التى ظهرت عام 1967 ، هي نفسها عملية التحويل المصغر للمعدة التى يتم إجرائها حاليا ، وهو تصور خاطئ تماما وفقا لما أكده الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة.

وأوضح الدكتور السبكي أن عمليات تحويل المسار القديم كانت عبارة عن عملية يتم إجرائها لحالات السمنة المفرطة ، وكان الهدف الأساسي منها هو علاج الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة.



الفروق بين عملية تحويل المسار وتحويل المسار المصغر للمعدة

وعن الآلية التي يتم بها إجراؤها قال الدكتور السبكى إن العملية تهدف لتغيير حجم المعدة بشكل كبير عن طريق عمل توصيل للأمعاء بعد قطعها ، لافتا إلى أن المريض كان يحتاج بعد إجراء هذه العملية لتناول فيتامينات لأنه يفقد الكثير من العناصر الغذائية خلال إجرائها ، وكانت تظهر على المريض بعض العلامات والاثار الجانبية مثل ارتجاع المريء، والاسهال المتكرر.

مميزات عملية التحويل المصغر للمعدة:

وأضاف الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ" الخليج 365" أنه فيما بعد ومع ظهور عملية التحويل المصغر للمعدة ، تغير الوضع بشكل كامل ، وتم تفادى جميع المشكلات.

وأشار السبكى إلى أنه في عمليات "التحويل المصغر للمعدة"، تتم بآلية مختلفة ولا يتم فيها قطع للأمعاء ، لافتا إلى أنها تقوم بشكل أساسى على عزل الجزء الضار من المعدة الذى يحتوى على هرمون الجوع، وهرمونات أخرى تؤثر على نشاط البنكرياس وعمله، وتوصيل الجزء الآخر بالأمعاء ، فلا يوجد قطع للأمعاء، وبالتالي لا يحدث الاسهال المتكرر ولا يحدث ارتجاع في المريء، حيث ساعدت هذه العملية على القضاء على هذه المضاعفات والمشكلات تماما ، كما أنها تناسب الأوزان جميعها وغير مقتصرة على الحالات التى تعانى من السمنة المفرطة فقط .



6-مميزات-عمليات-تحويل-المسار-المصغر-للمعدة

وأستطرد حديثه قائلا: عملية التحويل المصغر عملية سهلة وبسيطة، وآمنة ونتائجها دائمة تماما فما يميز التحويل عن باقي العمليات هو أن المريض يستطيع تناول كميات مختلفة من الطعام ولا يعود الوزن مرة اخرى، حتى مع تناوله للحلوى، والمياه الغازية ، فالتحويل المصغر عملية مريحة جدا ونتائجها مضمونة ،وتعد اقوى وأأمن عمليات جراحة السمنة.

وأوضح السبكى أنه بعد إجراء عملية تحويل المسار المصغر يحتاج المريض فقط لاتباع نظام غذائي لمدة شهر ، بعدها يصبح من المتاح أمامه تناول كل الأطعمة بدون حرمان ، فالعملية لا تعتمد على تصغير حجم المعدة فقط، ولكن تعتمد على أنه فى حال تناول المريض للحلوى والنشويات لا يتم امتصاصها من المعدة، وهذه نقطة القوة في عملية تحويل المسار المصغر، فحتى مع اتساع حجم المعدة في المستقبل لا يتم زيادة الوزن.

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