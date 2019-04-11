فوائد غير متوقعة لتناول كوب من شاي البقدونس

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول كوب من مغلي البقدونس لصحتك أبرزها أنه يساعدك على فقدان الوزن وتقليل احتباس الماء

هناك عدة طرق لفقدان الوزن وتقليل احتباس الماء بما في ذلك الطرق الأساسية مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، إلا أن هناك بعض الأشياء الإضافية التي يمكنك القيام بها لمساعدة الأشياء على طول. أحد هذه الأشياء هو شرب شاي البقدونس.

يمكنك استخدام شاي البقدونس كمشروب بدلاً من العصائر أو المشروبات السكرية. إذا قمت بذلك، فستجدين أنك ستفقدين وزن الماء المعبأ بطرق أخرى.

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أضيفي 5 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم إلى 1 لتر من الماء، وسخني الماء ثم أضيفى البقدونس إلى الماء، واتركيه لمدة 20 دقيقة، عند الانتهاء من ذلك صفي البقدونس تاركًا وراءه الماء إذا كنت تريدين تحلية الشاي قليلاً، فقومي بإضافة بعض العسل حسب الرغبة.