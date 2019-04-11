طريقة إعداد وتحضير تتبيلة الشيش طاووق بالزبادي

القاهرة - لايف ستايل مقادير تتبيلة الشيش طاووق بالزبادي

- صدر الدجاج : 900 غم (منزوع الجلد والعظام / مقطّع إلى مكعبات)

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- لبن زبادي : كوب

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- سبع بهارات : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم)

- الثوم : 4 فصوص

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة طريقة تحضير تتبيلة الشيش طاووق بالزبادي

1. ضعي في الخلاط الكهربائي عصير الليمون الحامض، الزبادي، معجون الطماطم، البصلة، الثوم وزيت الزيتون. 2. اخفقي جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. 3. نكّهي مكعبات الدجاج بالملح، السبع بهارات، البابريكا والزنجبيل. 4. قلّبي جيداً ثمّ ضعي الدجاج في وعاء واسكبي فوقه التتبيلة. 5. غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لـ4 ساعات على الأقل. 6. شكّي الدجاج في أسياخ خشبية بعد نقعها بالماء لـ15 دقيقة. 7. إملئي ثلاثة أرباع قدر بالماء وضعيه على النار. Advertisements 8. صفّي الأسياخ واتركيها حتى تنضج ثمّ قدّميها. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة اعداد وتحضير فيتوشيني باستا بالدجاج والمشروم طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج المشوية بتتبيلة الروب

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