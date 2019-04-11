طريقة إعداد وتحضير شوربة العدس البني بالخضار للرجيم

القاهرة - لايف ستايل مقادير شوربة العدس البني بالخضار للرجيم

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الكرفس : 2 عود

- الثوم : فص (مهروس)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : 8 اكواب

- طماطم : علبة (مهروسة)

- عدس بنّي : 2 كوب (مغسول)

- الخل : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة طريقة تحضير شوربة العدس البني بالخضار للرجيم

1. سخني الزيت في قدر عميق واسع على النار وأضيفي البصل والجزر والكرفس وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى البصل. 2. أضيفي الثوم والأوريغانو وقلبي لمدة دقيقتين. 3. اغسلي العدس وصفيه وأضيفيه للقدر. 4. ثم أضيفي الماء والطماطم واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه على النار لمدة ساعة حتى ينضج العدس. 5. أضيفي الخل والملح وقلبي ثم صبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : كيفية تحضير شوربة العدس على الطريقة التركية شوربة العدس والسبانخ باللحم المفروم حساء العائلة المفضّل

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