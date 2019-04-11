القاهرة - لايف ستايل مقادير سلطة الخس بالجرجير والطماطم

- للصلصة :

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

خل البلسمك : ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خس : رأس (مفروم خشن)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة أرباع)

- الجزر : 1 حبة (مفروم دوائر)

- الجرجير : 2 كوب (مفروم خشن) طريقة تحضير سلطة الخس بالجرجير والطماطم

1. اخلطي الخس مع الطماطم والجرجير والخيار في طبق واسع. 2. اخلطي الزيت وعصير الليمون وخل البلسمك في طبق. 3. أضيفي الملح والفلفل وقلبي المزيج ثم صبيه فوق السلطة وقدميها. قد يهمك أيضاً : Advertisements طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالخضار للنباتيين طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالبطاطس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير سلطة الخس بالجرجير والطماطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.