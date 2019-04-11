طريقة إعداد وتحضير لحمة بعجين بخبز التورتيلا

القاهرة - لايف ستايل مقادير لحمة بعجين بخبز التورتيلا

- لحم الخروف : 400 غراماً (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بندورة : 4 حبات (مقشرة ومفرومة ناعم)

- صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

- النعناع : ربع كوب (أخضر / مفروم ناعم)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خبز التورتيلا : 5 أرغفة

طريقة تحضير لحمة بعجين بخبز التورتيلا

1. ضعي اللحم المفروم في مقلاة واسعة على نار متوسطة و قلبيها حتى تصبح بنية اللون. 2. أضيفي البصل والفلفل المفروم والثوم و اخلطي حتى يصبح البصل شفاف اللون. 3. أضيفي البندورة المفرومة وصلصة البندورة و قلبي. 4. أضيفي النعناع المفروم والملح والفلفل والكمون و قلبي حتى تنضج اللحم وتتمازج النكهات. 5. اتركي اللحم ليبرد لمدة ساعة على الأقل. Advertisements 6. وزعي حشوة اللحم على خبز التورتيلا. 7. سخني الفرن لحرارة 230 وضعي الخبز في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيق وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضاً :

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