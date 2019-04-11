طريقة إعداد وتحضير اللحم بعجينة البف بيستري لمقبلات فاخرة



مقادير اللحم بعجينة البف بيستري لمقبلات فاخرة

- فيليه اللحم : نصف كيلو (فيليه اللحم البقري)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- الخردل : ملعقتان كبيرتان

- عجينة البف باستيري : عبوة (جاهزة)

- البيض : 2 حبة (مفقوس ومخفوق)

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم)

- حليب : ربع كوب (سائل)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- الفطر : 3 اكواب (طازج)

- إكليل الجبل : نصف كوب (روزماري / مطحون)

طريقة تحضير اللحم بعجينة البف بيستري لمقبلات فاخرة

1. يُتبّل اللحم بكمّ وافر من الملح والفلفل.

2. يُسخّن الزيت في قدر كبيرة الحجم، وتُحمّر قطعة اللحم من جهاتها، ثم تُخرج من القدر وتُترك لتبرد.

3. يُدهن اللحم من جهاته بالخردل، باستخدام فرشاة.

4. تُفرد عجينة الـ"بف" على سطح أملس، وتوضع قطعة اللحم داخلها، وتُلفّ حتى تتغطّى من جهاتها بالعجينة. وتُدهن العجينة من الخارج بالبيض المخفوق، ثم تُصنع شقوق طوليّة رفيعة على سطحها. وتُدخل إلى الفرن، لمدّة 35 دقيقة.

5. وبعدها، تُحمّر العجينة، على الشواية (القسم العلوي من الفرن). وتُخرج، وتُقطّع بعد أن تترك جانبًا لعشر دقائق.

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6. تُسلق البطاطس، بعد تقشيرها، بالماء المضاف الملح إليه. ثمّ، تُترك لتبرد. وتُضاف إلى الخلّاط الكهربائي مع الحليب ورشّة ملح، وتُضرب المكوّنات.

7. تُسخّن الزبدة في مقلاة على النار، ثمّ يُضاف كلّ من الثوم والفطر، مع التقليب لدقيقتين. ثمّ، يُضاف إكليل الجبل (روزماري)، مع التقليب لخمس دقائق. ويُسكب هذا الخليط فوق البطاطس، ويُقدم مع شرائح اللحم.

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