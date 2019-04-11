طريقة إعداد وتحضير لحم بعجين على الطريقة التركية

مقادير لحم بعجين على الطريقة التركية

- مقادير الحشو :

طماطم : 3 حبات

البصل : 1 حبة

لحم مفروم : 250 غراماً

بقدونس : باقة

الثوم : 5 فصوص (مهروس)

فلفل أخضر حار : قرن

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- مقادير العجين :

طحين : 2 كوب

ملح : 2 ملعقة صغيرة

خميرة : 2 ملعقة صغيرة

سكر : ملعقة صغيرة

ماء دافئ : ربع كوب



طريقة تحضير لحم بعجين على الطريقة التركية

1. في وعاء الخلط العميق ضعي مكونات العجينة، واعجني جيداً، ثم قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، وغطيهم بقطعة من القماش.

2. افرمي البصل والبقدونس والفلفل الأخضر الحار، والطماطم، ثم ضعيهم في وعاء واخلطيهم مع اللحم المفروم، والثوم المدقوق ونكهي بالملح والفلفل الأسود.

3. افردي كرات العجينة براحة اليد أو باستخدام الشوبك على شكل دائرة بدخل صينية الفرن، وضعي كمية من الحشوة.

4. أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 220، مدة 15 دقيقة أو حتى النضوج.

Advertisements

5. قدميها ساخنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طريقة إعداد وتحضير طبقات اللازانيا كيك باللحم والجبن

طريقة إعداد وتحضيرالأناناس مع اللحم المُدخن بالفرن