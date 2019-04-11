مقادير لحم عجين بدبس الرمان

- تحضير العجينة :

دقيق : 3 اكواب

لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

خميرة : نصف ملعقة صغيرة (جافة)

سكر : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

الماء : كوب (أو حليب سائل)

- لتحضير الحشوة :

لحم مفروم : 500 غراماً : 1 حبة (كبير الحجم)

فلفل أسود : حسب الرغبة

بابريكا : رشّة

ملح : ملعقة صغيرة

صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مفرومة فرماً ناعماً)

دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

- للوجه :

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الماء : ملعقة صغيرة

صلصة طماطم : ملعقة كبيرة طريقة تحضير لحم عجين بدبس الرمان

1. لتحضير العجينة: في وعاء، ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح واخلطي جيداً باليد. 2. أضيفي الزيت واللبن الزبادي واخلطي. 3. اسكبي تدريجياً الماء (أو الحليب) بحسب الحاجة مع العجن للحصول على عجينة ناعمة وملساء. 4. ضعي العجينة في وعاء عميق مدهون بالزيت وغطّيها حتى تختمر. 5. قسّمي العجينة إلى كرات بحجم حبة عين الجمل وكوّريها جيداً. 6. ضعي كلّ كرة عجين على سطح مرشوش بالدقيق وافرديها على شكل دائرة رقيقة بالشوبك المرشوش أيضاً بالقليل من الدقيق. 7. لتحضير الحشوة: في الخلاط الكهربائي، ضعي البصلة والفلفل الأسود والبابريكا والملح وصلصة الطماطم والفليفة الحمراء ودبس الرمان والبقدونس. 8. اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس. Advertisements 9. ضعي الخليط في وعاء وأضيفي إليها اللحم واخلطي بيديك. 10. للوجه: في وعاء، اخلطي زيت الزيتون مع صلصة الطماطم والماء. 11. بواسطة فرشاة، ادهني سطح كلّ عجينة بالخليط السابق. 12. وزّعي خليط اللحم على العجين. 13. اشوي أولاً العجين في مقلاة مدهونة بقليل من الزيت على الطباخ وغطّيها. 14. ارفعي العجين وضعيه في صينية فرن على ورق زبدة لإستكمال شويه في فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسطة حتى تمام النضوج. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير طبقات اللازانيا كيك باللحم والجبن طريقة إعداد وتحضيرالأناناس مع اللحم المُدخن بالفرن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضيرلحم عجين بدبس الرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.