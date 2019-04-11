القاهرة - لايف ستايل
تندرج معظم أسباب تغيّر لون الأسنان في فئتَيْن رئيسيتَيْن: البقع الخارجية والجوهرية. يمكن أن يكون سبب الاصفرار أيضًا من خلال مجموعة واسعة من العوامل الصحية ، من استخدام الأدوية إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة غير الكافية.
هذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان:
السبب الأول في اصفرار الأسنان، هو أسلوب الحياة والعادات السيئة التي يمكن أن نكتسبها، مثل: التدخين وشرب القهوة، والشاي، ومضغ التبغ .
القطران والنيكوتين في التبغ هي مواد كيميائية يمكن أن تسبب البقع الصفراء على سطح الأسنان ، في الأشخاص الذين يدخنون أو يمضغون.
يمكن لبعض الأطعمة أن تؤدي إلى اصفرار الأسنان، مثل الأطعمة والمشروبات ذات الألوان الداكنة ، بما في ذلك الكولا والشوكولاتة والصلصات الداكنة -مثل صلصة الصويا والخل البلسمي، وصلصة السباغيتي والكاري - يمكن أن تتسبب في تغيير لون الأسنان.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإنّ بعض الفواكه والخضروات – مثل العنب ، والعنب البري، والكرز، والبنجر والرمان – لديها القدرة على تلطيخ الأسنان.
كذلك الحلويات هي الأطعمة الأخرى التي من المحتمل أن تلوث الأسنان.
قد يهمك أيضاً :
- إيهاب شريف يتحدَّث عن طُرق تخفيف ألم الأسنان الحسّاسة
- باحثون يطورون طريقة التئام الجروح في العمليات الجراحية
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشفي أسباب تحول لون الأسنان إلى الأصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.