اكتشفي أسباب تحول لون الأسنان إلى الأصفر

تندرج معظم أسباب تغيّر لون الأسنان في فئتَيْن رئيسيتَيْن: البقع الخارجية والجوهرية. يمكن أن يكون سبب الاصفرار أيضًا من خلال مجموعة واسعة من العوامل الصحية ، من استخدام الأدوية إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة غير الكافية.

هذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان:

السبب الأول في اصفرار الأسنان، هو أسلوب الحياة والعادات السيئة التي يمكن أن نكتسبها، مثل: التدخين وشرب القهوة، والشاي، ومضغ التبغ .

القطران والنيكوتين في التبغ هي مواد كيميائية يمكن أن تسبب البقع الصفراء على سطح الأسنان ، في الأشخاص الذين يدخنون أو يمضغون.

يمكن لبعض الأطعمة أن تؤدي إلى اصفرار الأسنان، مثل الأطعمة والمشروبات ذات الألوان الداكنة ، بما في ذلك الكولا والشوكولاتة والصلصات الداكنة -مثل صلصة الصويا والخل البلسمي، وصلصة السباغيتي والكاري - يمكن أن تتسبب في تغيير لون الأسنان.

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وبالإضافة إلى ذلك ، فإنّ بعض الفواكه والخضروات – مثل العنب ، والعنب البري، والكرز، والبنجر والرمان – لديها القدرة على تلطيخ الأسنان.

كذلك الحلويات هي الأطعمة الأخرى التي من المحتمل أن تلوث الأسنان.

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