شكرا لقرائتكم خبر عن في الربيع.. اعرف الفرق بين الحساسية واحمرار العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بحكة فى العين أو احمرارها وتصريف افرازات منها قد لا يعنى حالة طبية واحدة، فهناك عدوى قد تصيب عينيك، وهناك حكة هي علامة إما فلإصابة بالحساسية أو العين الوردية، والتي يمكن أن يطلق جسمك مواد كيميائية تعبرعن الحساسية.

إذا ظهرت أى أعراض غريبة على عينيك وقبل أن تصل إلى الصيدلية أو تحدد موعدًا لزيارة الطبيب، تعلم كيف تميز بين الحساسية وإحمرار العين.

العيون الوردية أو احمرار العين هو مصطلح أبسط يستخدمه الأطباء مع المرضى لوصف التهاب الملتحمة وهى طبقة رقيقة تبطن الجزء الأبيض من العين وداخل الجفن للمساعدة في الحفاظ على الجفون رطبة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض "cdc".

عندما تتهيج الملتحمة بسبب المواد المثيرة للحساسية أو المصابة بالفيروسات أو البكتيريا، يمكن أن تؤدى للى احمرار العين الذى يسبب الحكة، والحرقة، وزيادة إنتاج الدموع.



حساسية-العين-في-الربيع

بجانب ذلك، فإن تشخيص العين الوردية لا يعني بالضرورة أنها معدية، فقط الالتهابات الفيروسية والبكتيرية هى التى تسبب انتقال العدوى، النوع الأكثر شيوعًا من العين الوردية هو التهاب الملتحمة الفيروسي، المصحوب بتفريغ مائي وحساسية في العين، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، والأسباب التى تؤدى إلى الإصابة باحمرار العين هى :

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عدوى الجهاز التنفسي أو فيروس الزكام أو الأنفلونزا، يبدأ الالتهاب عادة في عين واحدة وينتشر على الأرجح في كلتا العينين في غضون أيام، خاصةً عند استخدام نفس اليد لفرك العين غير المصابة.

الفارق الرئيسي بين الحساسية أو العين الوردية هو أيضًا في الأعراض، عادةً ما يكون إفراز سميك يجعل عينيك تلتصق ببعضهما البعض وهى علامة واضحة على التهاب الملتحمة الجرثومي.

التهاب الملتحمة التحسسي ليس أمرا معديًا، فهو مجرد استجابة لجسمك لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح، ووبر الحيوانات الأليفة، وعث الغبار، وغير ذلك من عوامل حساسية الربيع. يطلق جسمك الهستامين ، وهي مادة كيميائية تسبب التهابًا في الجسم ، في كل مرة تتعرض فيها لمسببات الحساسية، مما قد يسبب الحكة الشديدة ، والتورم في كلتا العينين.

معظم حالات العين الوردية معتدلة وسوف تزول من تلقاء نفسها دون علاج أو زيارة الطبيب، اما التهاب الملتحمة الفيروسي يختفي عادة خلال أسبوعين، ولكن إذا كنت ترغب في تسريع عملية الشفاء، يمكنك تجربة قطرات العين دون وصفة طبية، وإذا لم تكن أفضل في الأسبوع الأول أوالأسبوعين الثاني ، فعليك الاستعانة بأخصائي العيون.

إذا لم تنجح العلاجات السابقة سوف يصف لك الطبيب المضادات الحيوية لالتهاب الملتحمة الجرثومي أو الأدوية المضادة للفيروسات لالتهاب الملتحمة الفيروسي أو أدوية الحساسية لالتهاب الملتحمة التحسسي.