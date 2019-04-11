انت الان تتابع موضوع فوائد الحبق مع الشاي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الحبق هو يعتبر من الكثير من النباتات المميزة والتي لها العديد من الفوائد سواء للبشرة أو للشعر أو للجسم ويتم استعماله في علاج الكثير من الأمراض وهي من النباتات التي تم التعرف عليها منذ القدم، وله الكثير من الفوائد خاصة مع خلطة مع الشاي وهو الذي يتميز بفوائده الكثيرة .

وهو الذي ينتمي إلى فصيلة الريحان و العطريات وهو ذات الأوراق الخضراء التي يكون شكلها رمحي ويكون به أزهار على هيئة قضبان ويعتبر من أهم النباتات العطرية وهو يتواجد بشكل كثير من مكة المكرمة خاصة في محافظة القنفذة وهي على طول الساحل الشمالي الغربي لشبة الجزيرة العربية والهند وبه الكثير من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات والأملاح والزيوت الطيارة والكالسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة والبيتا كاروتين.

أهم أنواع الحبق

حبق إلنبيكي.

حبق الأشعر.

الحبق الأبيض الرمادي.

حبق الأشعر.

الحبق الأمريكي.

الحبق الأصفر.

حبق البهيج.

الحبق الأليف الدولوميت.

الحبق العبر أمازونيز

الحبق البيضاوي.

الحبق الفيشري.

الحبق الفنديريستي.

الحبق الكوديز.

الحبق كبير الأزهار.

الحبق الماسي.

الحبق الكيني.

الحبق المتوابي.

الحبق المتجلي وغيرها من الأنواع الأخرى الخاصة بالحبق.

فوائد نبات الحبق مع الشاي

– يساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية.

– يعمل على تقوية الدور الخاص بالجهاز المناعي في الجسم.

– يساعد في تسكين جميع الآلام المتنوعة في الجسم وهي مثل الالام الدورة الشهرية.

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– يساعد في الشفاء تماماً من الصداع والشقيقة.

– يعمل على تقليل الإفرازات الخاصة بالعرق.

– يساهم في طرد البلغم من الصدر.

– يعمل على علاج جميع الأمراض الجلدية وهي مثل الحصبة والجدري.

– يساعد في الشفاء من جميع الجروح.

– يقضي تماماً على نزلات البرد والالتهابات الرئوية.

– يساعد في الشفاء من حمى الملاريا وهذا لأنه يحتوى على مواد تساعد في تخفيض درجة الحرارة المرتفعة.

– يساعد في علاج جميع الأمراض الخاصة بالقلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

– يعطي الجسم الاسترخاء ويريح الأعصاب.

– يساعد في فتح الشهية.

– يعمل على تقليل الوزن الزائد وهذا لأن الحبق والشاء معاً يساعدان في حرق السعرات الحرارية بشكل فعال.

– يساهم في تخليص الجسم من الغثيان والاستفراغ الشديد.

– يعمل على الشفاء من الأمراض الجلدية وهي مثل حب الشباب والثآليل والبثور المتنوعة.

– يساعد في مكافحة البكتيريا.

– يعمل على علاج جميع أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم.

– يساعد في الوقاية من الخلايا من التلف.

– يعمل على الشفاء تماماً من جميع الديدان التي توجد في الأمعاء.

فوائد الحبق بشكل عام

– يعالج الحمى وهو يعمل على التخلص من الفطريات ومطهر مميز ويحمي الجسم من جميع أنواع الالتهابات البكتيرية والفيروسية ويساعد في التخلص من الملاريا والتيفوئيد والفيروسات ويحارب الحمى والجراثيم.

– يساعد في علاج جميع الاضطرابات الخاصة بالجهاز التنفسي وهذا بالإضافة إلى أنه يعالج الإلتهابات الفيروسية البكتيرية والفطرية وهي المتواجدة في الجهاز التنفسي ويساعد في محاربة جميع الأنواع الخاصة بالاضطرابات التي توجد في الجهاز التنفسي ويساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية وهذا سواء إن كان مزمن أو حاد لأنه يحتوى على جميع المكونات الخاصة بـ الكامفين والأوجينول والسينول وهي من الزيوت الطبيعية الهامة والضرورية للجسم.

– يعالج الربو حيث أنه يفيد الجسم ويساعد في التخلص من البلغم ويسهل في عملية التنفس وهذا لأنه يساعد تقوية المغذيات النباتية والزيوت الرئيسية والعديد من المعادن التي تساعد في زيادة مقاومة الربو.

– يعمل على علاج الاضطرابات الرئوية وهذا حيث أن الحبق يحتوى على العديد من المركبات وهي مثل فيتامين ج و الكامفين والأوجينول والسينول وهي من العناصر التي تساعد في شفاء الالتهابات في الرئتين ويتم علاج إحتقان الرئتين وهذا يكون يساعد بشكل فعال في علاج مشاكل الرئتين التي تنتج عن التدخين وسرطان الرئة وهذا لأنه له العديد من الخصائص الخاصة بالمضادات الحيوية القوية.

– يعالج جميع أمراض القلب وهذا لأنه يحتوى على فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى وهي التي تساعد في حماية القلب من أثار الجذور الحرة وهذا بالإضافة إلى الأوجينول وهو الذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

– يعمل على التخلص تماماً من الإجهاد لأنه يحتوى على فيتامين ج والعديد من مضادات الأكسدة على إصلاح جميع الأضرار التي تأتي عن الجذور الحرة وتساعد في التخلص من الإجهاد الذي ينتج عن التأكسد، وهو يعمل على تهدئة الأعصاب وانخفاض ضغط الدم وهذا حيث أنه يقلل من التوتر وهو يحتوى على الكافين والبوتاسيوم وهي من العناصر الهامة التي تقلل من الإجهاد.

– يساعد في الإهتمام بالفم وهو يعطر الفم وتدوم رائحته في الفم ويستمر لفترات طويلة وهذا حيث أنه يساعد في قتل حوالي 99% من الجراثيم والبكتيريا والتي توجد في الفم وهي التي تؤثر بشكل كبير على الفم وذلك فهو يساعد في التخلص من جميع التقرحات الفم ويساعد في منع سرطان الفم الذي ينتج عن مضغ التبغ وهي من الأشياء التي تضر الأسنان لذلك فإن الحبق يساعد في التخلص تماماً من جميع الآلام التي توجد في الأسنان.