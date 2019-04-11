شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية لترميم نشاط الحركة اللمفاوية في الإمارات والان مع التفاصيل

أُجرِيت بنجاح في دولة الإمارات أول عملية ترميمٍ لنشاط الحركة اللمفاوية، وإعادة ترميم مجرى الوعاء اللمفاوي، بتوصيل الشعيرات الوريدية، وفقا للعين الإخبارية.

وخضع لِهذه العملية مريض يبلغ من العمر 41 عاماً، عبر زراعة غدد لمفاوية في منطقة الرسغ، تم أخذها من الفخذ, و ذلك كجزء من برنامج "الأطباء الزائرين"، الذي قامت دائرة الصحة في أبوظبي مؤخراً بتفعيله وتوسعة نطاقه.

وكان المريض يعاني من احتباس السائل اللمفاوي في اليد والذراع، ما يؤدي إلى تضخّمها، وأُجرِيت العملية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، على يد كل من الطبيب الزائر بروفيسور جراحة التجميل والترميم جون بيو هونج، القادم من جمهورية كوريا الجنوبية، والدكتورة نهلة المنصوري، استشاري جراحة التجميل والترميم المجهرية فائقة الدقة في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

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وقال محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: "نفخر بهذا الإنجاز لكونه أحد ثمار برنامج الأطباء الزائرين، الذي يجسّد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية لسكان الإمارة، وحرصنا الدائم على الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي عبر استقطاب أبرز الكفاءات والخبرات الطبية على مستوى العالم".

من جانبه عبَّر راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عن شكره الجزيل للدعم اللاّمحدود والموصول من دائرة الصحة، ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز الطبي الرائد.

وأوضحت الدكتورة نهلة أن المريض عانى من مشكلة احتباس السائل الليمفاوي الناتج عن عملية استئصال الغدد الليمفاوية من منطقة الإبط، وتلقيه العلاج الإشعاعي والكيماوي بسبب الإصابة بسرطان العقد الليمفاوية في تلك المنطقة عام 2012، ما تسبّب بحدوث تلفٍ في تصريف السائل الليمفاوي في اليد والذراع، وبالتالي تضخّمها.

وأكدت الدكتورة نهلة أنه مع تطوُّر الطب والعلم والأجهزة الحديثة الميكروسكوبية، أضحى ممكناً ترميم نشاط الدورة اللمفاوية عبر توصيل الوعاء اللمفاوي مع الشعيرات الوريدية، باستخدام الجراحة المكروسكوبية.