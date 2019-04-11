شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من «مكمل غذائي للرجال»: تخلصوا منه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام أحد أنواع المكملات الغذائية للرجال والتخلص منه، مبينة أنه غير مسجل لدى الهيئة.

وأوضحت أن مكمل “Vitolize” يحمل العلامة التجارية (Forever) والمصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية بجميع تشغيلاته، لم يتم التأكد من سلامته وفعاليته وخلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ويسوق بادعاءات طبية مضللة.