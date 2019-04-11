أيهما أفضل لصحتك ملح البحر أم ملح الطعام؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ربما سمعت أن المعادن الموجودة في ملح البحر تجعله صحيًا، لكن هل هذا حقيقي؟

ملح البحر أم ملح الطعام

ربما لديك بعض الاعتقاد حول نوع الملح الذي تستخدمينه في المنزل خاصة سواء كنت تستخدمين ملح البحر أو ملح الطعام التقليدي الجيد، فالأقل معالجة عن ملح الطعام التقليدي هو كل من ملح البحر وملح الهيمالايا؛ لأنهما يحتفظان بمزيد من محتوى المعادن الأصلية مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، لكن هل يعني وجود المعادن والعناصر الأساسية أن ملح البحر صحي؟

يعتقد الكثير من الناس أن ملح البحر أفضل بسبب احتوائه على المعادن، لكن كلا من ملح الطعام وملح البحر بهما نفس القيمة الغذائية الأساسية وكلاهما يحتوي على مقدار متشابه من الصوديوم في الوزن.

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وطبقا لدراسة نشرت في جريدة البيئة العلمية والتكنولوجيا The Environmental Science and Technology Journal أقرت أن ملح البحر به أكثر من مجرد المعادن أيضا، وفي العديد من الحالات يوجد بلاستيك يعتمد على ملح البحر، والمشكلة قد يكون سببها الأكياس البلاستيكية أو البقايا الأخرى في الممرات المائية، وتحتوي معظم ماركات ملح البحر على جسيمات مجهرية دقيقة من البلاستيك.

ماذا عن اليود في ملح الطعام؟

ملح الطعام التقليدي المنتج في المعادن تمت معالجته أكثر من ملح البحر، ويعني ذلك أنه غالبا من المعادن الطبيعية، وهذا قد يكون السبب الذي ينتج عنه الملح سيء الضغط، وهذا لايستحق شيء ومع ذلك منذ التسعينات كان المنتجون يضيفون اليود للملح المعالج، وهو المعدن الذي يحافظ على صحة الغدة الدرقية.

خلاصة القول

عندما يتعلق الأمر بمقدار ما نأخذه من الملح، فالأفضل هو الاعتدال.. وليس هناك نوع من الملح تفيد كثرة استخدامه أكثر من الآخر، لذا يجب التقليل منه.