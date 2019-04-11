طريقة إعداد وتحضير لحم مشوي مع الخضار

مقادير لحم مشوي مع الخضار

- للتتبيلة :

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

أوريغانو : ملعقة صغيرة

الخردل : كوب

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- للخضراوات المشوية :

البصل الابيض : 2 حبة (مُقطَّع إلى قطع كبيرة وسميكة)

فليفلة خضراء : 4 حبات (مُقطَّعة إلى قطع كبيرة وسميكة)

الجزر : 3 حبات (مُقطَّع إلى قطع كبيرة وسميكة)

البطاطس : 12 حبة (صغيرة الحجم / مُقطَّعة إلى قطع كبيرة وسميكة)

زيت الزيتون : كوب

بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

أوريغانو : ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- لحم الضأن : قطعة (ساق كبيرة الحجم)

طريقة تحضير لحم مشوي مع الخضار

1. تُتبَّل ساق لحم الضأن بتتبيلة مُكوَّنة من خليط زيت زيتون والثوم المهروس والـ"أوريجانو" والخردل والملح والفلفل، وذلك لساعة على الأقلِّ. يُطهى ساق اللحم على البخار، وذلك على حرارة بدرجة 100 لثلاث ساعات.

2. لتحضير الخضراوات المشويَّة: يُضاف كلٌّ من البصل والفليفلة والجزر والبطاطس إلى صينيَّة الفرن. ويُصبُّ زيت الزيتون، مع التقليب، فيوضع فرم البقدونس، ويُنثر الـ"أوريجانو" والملح والفلفل، مع التقليب. تطهى المكوِّنات في الفرن لأربعين دقيقة.

3. طريقة التقديم: يوضع ساق لحم الضأن في طبق التقديم، وتوزَّع الخضراوات المشويَّة حوله.

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