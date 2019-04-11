اعتني بشعركِ خلال فترة الحمل

القاهرة - لايف ستايل تتغيّر طبيعة شعر المرأة خلال فترة الحمل، وذلك بسبب تغيّر مستويات الهرمونات في جسم الأم الحامل، ومن أبرز المشاكل التي تعانيها الأم الحامل في فترة ما بعد الولادة، مشكلة تساقط الشعر، ولتجنب هذه المشكلة يجب عليكِ العناية بشعركِ أثناء فترة الحمل، باتّباع النصائح التالية: لا تبالغي في تمشيط شعركِ أثناء الحمل. تعاملي برفق مع شعرِك. استخدمي شامبو معتدل أثناء الحمل. احذري من استعمال المواد الكيميائية، مثل الصبغة أو التمويج الدائم للشعر، لأنّ استجابة الشعر للعلاجات أثناء الحمل، تختلف عن استجابته في أيّ فترة أخرى. Advertisements استشيري الخبراء للحصول على المزيد من النصائح للعناية بالشعر أثناء الحمل. قد يهمك أيضًا : صبغات لتغطية الشعر الشايب وإبراز جمال لون البشرة طرق اختيار الشامبو المناسب لنوعية شعرك للعناية به

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