طرق للحصول على جمال من دون مكياج

نعرض لكِ أهم الطرق لتحصلي على جمال طبيعي من دون مكياج:

الليمون

عصير الليمون من الوسائل الطبيعية البسيطة التي يمكن أن تعالجي به بعض عيوب البشرة، حيث يساعد على اختفاء النمش وتحسّن لون البشرة، فتصبح أكثر إشراقًا ولمعانًا، كما يساعد على علاج المسامات الواسعة، ويُستخدم لإصلاح العيوب، لذا ضعي طبقة رقيقة من العصير على البشرة، ثم اتركيه لدقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كذلك يساعد عصير الليمون على اختفاء صفرة الأسنان، يمكنكِ استعماله لهذا الغرض على الفرشاة، أو بقطنة مبلّلة، وادعكي أسنانكِ به يوميًّا .

البرتقال

لنعومة بشرة اليدين وتألقها ، امسحي بها يديكِ، فهي غذاء طبيعي للجلد ويُكسبه رونقًا وجمالًا.

المشمش

فاكهة غنية بالفيتامينات خاصة فيتامين أ الذي يغذي الشعر ويمنع تساقطه .

المانغو

لتقوية الأسنان وجمالها، فهي غنية بالكالسيوم الذي يغذي الأسنان ويقوّيها فهي تحتوي على فيتامين أ.

التين

يفيد التين في حالة وجود حبوب بالوجه، ففاكهة التين تساعد على تقليل الدهون وإزالة الحبوب وصفاء البشرة.

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الفراولة

لإزالة التجاعيد وجمال البشرة، اعصري بعض حبات الفراولة وادهني بها وجهكِ صباحًا ومساءً، ثم اغسلي وجهكِ بماء البقدونس، كما تساعد في تنظيف صفرة الأسنان وإزالتها .

البقدونس

للحصول على بشرة وضّاءة جميلة، يُغسل الوجه بماء البقدونس صباحًا ومساءً لمدة أسبوع.

الخيار

يفيد في معالجة تجاعيد الوجه والتخلص من النمش، وفي حالة البشرة الدهنية يمكنكِ استعماله مبشورًا مع الحليب البودرة أو شرائح.

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